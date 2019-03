Zidane: "Yo lo que quiero es recuperar a todos los jugadores"

Zinedine Zidane regresó al Santiago Bernabéu en el estreno de su segunda etapa como entrenador del primer equipo y consiguió una victoria por 2-0 sin apenas pasar apuros ante el Celta de Vigo. El francés alineó de inicio a Bale, Asensio, Isco, Marcelo y Keylor Navas, cinco jugadores desterrados anteriormente con Solari, y el equipo mostró una cara muy seria.

Así valoró la victoria el técnico en la rueda de prensa posterior. "La primera parte fue complicada. Tuvimos dificultades pero es normal. La vuelta ha sido difícil pero el público nos ha ayudado y los jugadores han trabajado. Estoy muy contento porque lo más importante era ganar. Sabes que para nosotros y para ellos el reto era ganar. La primera parte fue complicada, empezamos con dificultades, pero al final de la segunda parte ha sido muy buena. Contentos porque hemos llegado. No sé cuántos centros hemos tenido, 20 o más, pero con rematador. Y eso es bueno. Contento con Isco, por su gol. Si no marca Isco está detrás Bale o Karim. Lo más importante después de tres entrenamientos era ganar. Ahora tenemos un poco de tiempo, no los que van con la selección, pero los que se quedan aquí pueden trabajar. Nos quedan 10 partidos y hay que acabar bien", opinó.

Uno de los grandes perjudicados tras la llegada de Zidane parece ser Courtois. El guardameta belga ha pasado de ser indiscutible al banquillo a la primera de cambio. Zidane no ha olvidado todo lo que Keylor ha logrado en estos años anteriores. No obstante, ha confirmado que el fichaje de este año para la portería también jugará de aquí al final de la temporada. "Thibaut ha demostrado que es un gran portero pero quiero que Keylor también se sienta importante. No olvido lo que ha hecho aquí. Ha jugado menos y tiene que jugar. Courtois también va a jugar. Y tengo a Luca. Son tres buenos porteros. El Madrid los necesita y el lío siempre lo tendrá en el entrenador. Contaré con los tres y ya veremos qué pasa luego. No se pueden jugar tres competiciones con sólo un portero bueno".





Pese a los cambios y decisiones que se han visto en el primer partido, 'Zizou' ha transmitido que quiere que todos sus jugadores sean importantes y que los necesitará a todos. "Nadie puede borrar lo que han hecho estos jugadores aquí. Y yo voy a contar con todos. Con Courtois, con Reguilón… Pero Keylor, Marcelo o Isco son muy buenos. Para Marcelo es lo mismo que para Keylor; no es cosa de Courtois, Reguilón o el que le haya quitado el puesto a Isco. Yo lo que quiero es recuperar a todos los jugadores. No creo que los entrenadores anteriores les trataran como juveniles. Yo sé qué tipo de jugadores son porque lo han demostrado. Yo voy a contar con ellos. Y esta es la parte jodida de un entrenador. Necesitaré de todos y algunos no van a jugar. No voy a estar diez partidos pensando quién juega bien, se va a quedar; y quién juega mal, se va a ir. No estamos en el recreo", confesó.