El mensaje de Cardozo que dejaría entrever que tendría un pie fuera de Chivas

No cabe duda que José Cardozo está viviendo un terrible momento con el equipo, pues esta semana el Club América, el odiado rival del cuadro rojiblanco logró dos importantes victorias, una en el clásico de la Copa MX y otra en la liga, dejando así una duda si el técnico seguirá o no con las Chivas.

A pesar de que todos los jugadores y directivos lo apoyan y se ha dado a conocer mediante entrevistas, la duda la moneda está en el aire, pues la afición ya no lo quiere y se notó después de la derrota en el Estadio Akron cuando en unísono, los aficionados gritaban “Fuera Cardozo”.

Fue precisamente acerca de esto de lo que habló el técnico del equipo y dio un fuerte mensaje que podría interpretarse como una despedida para la afición, pues sin duda este resultado le pegó en el ego.

“Soy hombre de futbol, desde chico eso no me sorprende ni me molesta, ni me achica, me gusta, yo soy un guerrero lo que logré, lo logré con entrega, profesionalismo y la verdad la gente se puede meter conmigo y mientras se meta conmigo está todo bien, que no se metan con los jugadores no me molesta para nada la gente que paga tiene derecho de gritar y exigir resultados, no me molesta”, expresó.