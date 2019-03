Ya es hora de que varios jugadores dejen de portar la playera Tricolor

La costumbre en las convocatorias del Tricolor indicó lo obvio y los futbolistas que militan en el Viejo Continente no pudieron faltar, aun cuando varios de ellos no son titulares, ven pocos minutos o no atraviesan por su mejor versión, tal como Diego Reyes, Erick Gutiérrez o Héctor Moreno, mientras otros como Néstor Araujo, Andrés Guardado, Raúl Jiménez e Hirving Lozano lo tuvieron bien merecido.

Asimismo, no faltaron las que podrían llamarse injusticias, pues Antonio Briseño, que al igual que varios de ellos también ve acción en Europa en la alineación titular del Feirense, pero al ser un cuadro no tan fuerte y de una liga no tan competitiva como LaLiga o la Premier League, no fue tomado en cuenta, sin saber el motivo, porque realmente entre el Leganés y el conjunto luso no existe una brecha muy diferente.





Este fue el once con el que trabajó el Tata Martino y podría ser con el que arranque su etapa como técnico de México ante Chile:



Ochoa



Gallardo

Moreno

Araujo

Layún



Gallito Vázquez

Guardado

Charly Rodríguez



Chapo Montes

Raúl Jiménez

Chucky Lozano





Si realmente quiere llevarse a cabo un cambio radical en el combinado azteca para el proceso rumbo a Qatar 2022, El Tata deberá poner mano dura, tal como ya advirtió a Jesús “Tecatito” Corona que no tolerará los rechazos a vestir la verde, y fijarse en los jugadores que sí están haciendo bien las cosas como lo hizo en esta convocatoria al llamar a varios de la Liga MX que están alzando la mano en sus respectivos clubes como Luis Montes, Isaác Brizuela, Jorge Sánchez, José “Gallito” Vázquez, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Luis “Chaka” Rodríguez, César Montes, Edson Álvarez, entre otros más.

Por tal motivo, para darle entrada a nuevas promesas que tienen el anhelo de sudar la camiseta con todo el corazón se le debe decir adiós sin ningún consentimiento a futbolistas que ya dieron todo lo que tenían al Tricolor, así que Giovani y Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, Carlos Vela (que al parecer estaría renunciando), Miguel Layún, Moreno (que se rumorea podría llegar próximamente a la MLS), Reyes (que no está en mejor forma que varios zagueros centrales del balompié azteca), Javier Hernández (que es muy irregular desde hace un tiempo), Jesús Corona y Alfredo Talavera no deberían entrar en las siguientes convocatorias, no sin antes agradecerles por todo lo que hicieron en su tiempo como seleccionados.





"Me junté con Carlos Vela, con Giovani y Jonathan Dos Santos. Viendo un poco la charla y las necesidades que teníamos ahora, la decisión que tomé fue no convocar a Vela"



Gerardo Martino en Conferencia previo al juego con 🇨🇱 👉 https://t.co/g6wsj6bNw1 pic.twitter.com/4LLEJ3I2q8 — La Afición (@laaficion) March 22, 2019





Varios especialistas y aficionados se mantendrán a la espera de ver llamados más justos en el futuro, pues no desean ver algunos de los nombres ya mencionados y si a los que se matan dentro del terreno de juego y hasta el momento no han recibido una oportunidad como Alan Mozo de los Pumas, Fernando Navarro y José Macías de León, Gibrán Lajud de Xolos, Carlos Guzmán y Cristián Calderón de Necaxa, Rafael Baca de Cruz Azul, José Abella de Santos Laguna, entre otros más.

Sabemos de antemano que muchas veces el hecho de llamar a ciertos elementos se debe a pedidos directos de los directivos, de la misma FMF, de los patrocinadores de la Selección y por poner por delante lo económico sobre lo deportivo, pero si realmente el estratega impondrá su mandato tal como él quiere, podremos despedirnos de llamados sin sentido, divas y vacas sagradas, así que estaría cerca el adiós de Gio y compañía, sobre todo porque ya no tienen el nivel, ritmo, ni la constancia necesaria para poder defender la casaca nacional.





¿QUÉ TIENES QUE HACER PARA LLEGAR AL TRI? "NO SÉ"#AgendaFOXSports Fernando Navarro levanta la mano para ser convocado en la Selección Mexicana por su buen torneo en #LaFieraxFOX



¡Descarga la APP! https://t.co/LrULZa8zt6 pic.twitter.com/8Wb3agHBTu — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 20, 2019





