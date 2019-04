​Chivas extraña a Matías Almeyda más de lo que el 'Pelado' extraña al rebaño

Hace apenas dos años todo era felicidad en el redil cuando las Chivas de Guadalajara eran dirigidas por el argentino Matías Almeyda, quien llegó al fútbol mexicano sin conocerlo, pero rápidamente se acopló porque tenía la difícil misión de salvar al club del descenso, algo que no temió, pues desde su arribo declaró que venía a ‘despertar al gigante’.





Matías Almeyda fue presentado como nuevo técnico de Chivas: “Vengo para levantar a este gigante”. pic.twitter.com/ZKjfcoAAC3 — EcuSport (@EcuSportec) September 19, 2015





El 'Pelado' cumplió su objetivo, salvó de la quema al Rebaño Sagrado, pero no sólo eso, sino que le regresó la grandeza al entregarle cinco títulos, una Liga MX, dos Copa MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones de la CONCACAF, sin embargo, la mala relación con el CEO del cuadro tapatío, José Luis Higuera causó su partida, así como la de varios futbolistas que fueron fundamentales para cosechar dichos cetros.

Tristemente, la realidad es que el Guadalajara extraña más al estratega sudamericano que él a la institución, pues antes de su llegada el equipo ya estaba metido en una crisis y una vez que se dio su adiós nuevamente están en otra, ya que de no clasificar a la Liguilla del presente Clausura 2019 será la cuarta vez consecutiva sin lograrlo, además el próximo Apertura 2019 una vez más estarán inmiscuidos en el tema del descenso, prendiendo las alarmas.





Chivas queda prácticamente eliminado. Lo que realmente debe preocuparles es el "descenso". Al día de hoy sólo están a UN punto de ser últimos para el próximo torneo. pic.twitter.com/GcNhxT2rAt — Alejandro Orvañanos (@ale_orvananos) March 31, 2019





Es verdad que el ex River Plate no la está pasando nada bien en la MLS al acumular cuatro descalabros consecutivos en el mismo número de partidos, pero se debe tomar en cuenta que apenas va empezando su gestión, que su proyecto comenzó de cero y es a largo plazo, por ello la directiva debe de tenerle paciencia, pues no cuenta con grandes estrellas, además el San José Earthquakes ya venía de una pésima campaña anteriormente, por lo cual no puede hacer magia de la noche a la mañana y se debe hacer memoria, el sudamericano tardó en hacer carburar a su Rebaño.

Aunado a ello, el mundialista en Corea-Japón 2002 ha manifestado varias veces su postura sobre retornar a México no tiene contemplado por ahora porque está aferrado a cumplir su contrato de cuatro años con 'El Terremoto'. Aparte mientras esté José Luis Higuera dentro de la institución rojiblanca, difícilmente podríamos verlo de vuelta, pues no lo dejaría tomar decisiones libremente.





¡SU PEOR ARRANQUE CÓMO ENTRENADOR! 😖



Matias Almeyda 🇦🇷 en el banquillo del San Jose Earthquakes:



✖ 4 derrotas en 4 partidos

✖ 0 puntos

✖ 14 goles en contra

✖ 2 goles a favor

✖ Último lugar en la MLS#MLS #quakes74 pic.twitter.com/TGPztcCMXf — Mente Futbolera (@somoslamente) March 31, 2019

Eso no quiere decir que 'El Pastor' no sienta amor por los colores rojiblancos, eso ya lo demostró en infinidad de ocasiones, pero su mentalidad lo lleva a aceptar retos diferentes y conociéndolo no se va a rendir hasta hacer que el cuadro norteamericano juegue bien y guste, tal como lo hizo con Chivas en su momento, donde por más desesperación que tuvo nunca tiró la toalla.

También se debe tomar en cuenta los rivales que ha enfrentado Almeyda, el último fue Los Ángeles FC, donde se encuentra Carlos Vela, una franquicia que debutó apenas la campaña pasada pero sorprendió e hizo bien las cosas, además del New York Red Bulls, el Minnesota United y el Montreal Impact, que no van tan mal, aunque al final, queda mucho camino por delante y esto apenas va comenzando pues del último sitio al octavo sólo hay cuatro puntos de diferencia, lo preocupante será cuando no lleven ninguna unidad a mitad del certamen.









Por ahora el Guadalajara seguirá extrañando al 'Pelado' tras el despido de José Saturnino Cardozo y se pondrá a estudiar las opciones que tiene, teniendo como prioridad alguien de Europa con larga experiencia, aunque han salido nombres como los del paraguayo Juan Carlos Osorio o de mexicanos como Tomás Boy, Ramón Morales o Luis Fernando Tena.





