Mourinho revela a qué equipo le gustaría entrenar

José Mourihno sigue dando de qué hablar mientras continúa en busca de un banquillo para la próxima temporada. El técnico portugués intervino en en un foro organizado por la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol de Portugal en Portimão y afirmó que le gustaría volver a entrenar a partir de la próxima campaña y al equipo al que le gustaría entrenar en un futuro.

A Mourinho le gustaría entrenar a un equipo por encima de todos https://t.co/DvHNN2bTvz — MARCA (@marca) April 1, 2019

"No estoy sufriendo por no entrenar. Tengo tiempo para pensar en otras cosas. Pero, honestamente, me gustaría volver la próxima temporada", confesó durante su intervención en su país natal. El entrenador, después de haber sido despedido del Manchester United en diciembre, se ha tomado su tiempo para reflexionar y tomar una decisión de cara a la próxima temporada.

A sus 56 años y tras haber ganado en las tres grandes ligas europeas, Mourihno busca entrenar al que sería el noveno equipo de su carrera deportiva. "Decidí no entrenar hasta el inicio de la próxima temporada y, aun así, para volver tiene que ser a un club y a una competición que me motive", aclaró el ganador de dos Champions League.

AFP Contributor/GettyImages

Tras haber dirigido a los mejores clubes del mundo, Mourihno reveló su predilección por entrenar a la selección de Portugal en un futuro."Es una cosa que me gustaría hacer antes de acabar, pero como me falta tanto para acabar mi carrera, no va a ser ya y ya veremos si la oportunidad llega o no", declaró.





Sin embargo, Mourinho aún no quiere dar el paso y es una opción que aún no está en sus planes, por lo que seguirá alejado del combinado nacional, al menos por el momento. "Fernando (Santos) que no se preocupe, que no estoy interesado ahora ni en los próximos tiempos. Somos buenos amigos", dijo en tono de broma el portugués acerca del actual seleccionador, con el que Portugal logró el mayor éxito de su historia al ganar la Eurocopa en 2016.