Ricardo Centurión explotó contra Milito y reconoció su devoción por la noche: las explosivas frases

La novela entre Racing y Ricardo Centurión parece no tener fin. Luego de haber sido separado del plantel profesional de la "Academia" por empujar al entrenador Eduardo Coudet antes de ingresar en el partido ante River, el futbolista sigue perjudicándose a sí mismo con sus declaraciones.

En este caso, el talentoso mediapunta disparó contra los dirigentes por no recibir la invitación para formar parte de la fiesta del equipo campeón, que tendrá lugar el domingo en el Cilindro ante Defensa y Justicia. Además, demostró su poco profesionalismo al mostrarse falto de autocrítica por su nula conducta.

EL IMPERDIBLE DIÁLOGO ENTRE CENTURIÓN Y RUGGERI#90MinutosFOX | Los consejos del Cabezón y las respuestas más sinceras del futbolista de Racing.



— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 5, 2019





"Hoy me invitó Iván Pillud, pero tampoco voy a ir sabiendo que mi grupo me banco siempre y la otra parte no. Tienen mi número, quiero que vengan a hablarme a la cara y que me inviten, incluido Diego Milito, que dijo muchas cosas que no me dijo en la cara. Yo le tenía mucho respeto cuando era compañero mío", comenzó "Centu" en la entrevista con Fox Sports.

Ayer por @FOXSportsArg , Oscar Ruggeri y Ricardo Centurión dialogaron en vivo por más de 10 minutos. El mensaje de Ruggeri aplica no sólo para Ricky, sino para todos esos talentosos desperdiciados, que prefieren la noche.





"Hace cuatro semanas me dejaron entrenando solo y nadie se acercó a ver cómo estaba. Después de salir campeón muchos se acordaron y dijeron que tenía que estar para dar otra imagen, pero cuando estuve en las malas nadie se acordó”, añadió el "10", quien aseguró que no jugará más en el club.





Por último, el ex campeón del mundo Óscar Ruggeri, que se desempeña como panelista del programa, intentó convencerlo para que revea su situación personal ya que tiene condiciones futbolísticas de sobra, pero no hubo caso: "Yo a la noche no tengo sueño, tengo ganas de salir a tomar algo todos los días. Mis amigos me dicen que no para ir a tomar algo, entonces yo les digo que si no vienen conmigo, voy igual. Cuando Racing me compró sabían que yo era un combo", finalizó.