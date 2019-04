Valverde: "Veremos cómo está Dembélé, no vamos a forzar"

Ernesto Valverde y Gerard Piqué comparecen en la rueda de prensa previa al partido de ida de cuartos de final ante el Manchester United. Primero fue el turno del central.





Jugar con Soslkjaer: "Ole era un gran compañero. Yo tenia 17 años y él era de los veteranos y me ayudó a adaptarme. Estaba acabando la carrera y tenía problemas de lesiones pero su calidad se notaba hasta en los entrenamientos. Me alegra verle hacer un buen trabajo en el banquillo de Old Trafford"





Tres malas temporadas: "No hay que comparar con el pasado. Llegamos en buena situación con LaLiga muy cerca y en la final de Copa. Queremos un buen resultado para el Camp Nou"





¿Qué partido espera?: "Tendremos la pelota, o eso intentaremos. Ellos querrán salir a la contra. Cuidado con las jugadas de estrategia, primero evitándolas y luego no encajando si no la podemos evitar"





El Manchester United: "Siempre ha sido el club grande de Inglaterra. Y los grandes pasan por mejores o peores momentos, es normal vivir periodos de transición. Aquí se considera la Premier igual o más que la Champions. Ahora llevan unos años que no acaban de dar con la tecla pero volverán"

David Ramos/GettyImages

Pasado en el Manchester: "Es un partido muy especial, aquí pasé de niño a adulto, aprendí mucho en el campo y fuera. Al volver era una persona completamente nueva"





Mensaje de Messi: "No sentimos presión. Llevamos muchos años en esto, la mayoría la hemos ganando y tenemos mucha ilusión. Tendríamos presión si no la hubiéramos ganado nunca"





Regreso a Old Trafford: "Me hizo ilusión que tocara el United, porque habíamos estado en todos los campos de Inglaterra. Con la historia que viví aquí me hacía ilusión. Han pasado muchos años, pero cuando entras por los mismos accesos ves que todo sigue igual. Ahora vengo con una camiseta diferente. Tengo gran respeto por el United, y espero que les vaya bien pero no en esta eliminatoria"





¿La ausencia del Madrid es un plus?: "No, para nada. El Madrid ha ganado la Champions los últimos años, nosotros Ligas. Compararnos es más cosa vuestra que nuestra. Podemos estar muy contentos de lo logrado pero con ganas de logar más"

Manuel Queimadelos Alonso/GettyImages

Ejemplo del PSG: "Es un gran ejemplo. Creo que el PSG jugó mejor en Old Trafford pero al United no se le puede dejar vivo. Hay que jugar a tope para ganar"





Arbitraje: "En la Premier y en la Champions se arbitra diferente, todo el mundo lo saben. En la Premier se permite más el contacto, en la Champions se parece más a la Liga"





Jugar en Old Trafford: "Es único jugar aquí. Da igual sea Champions, Premier o Cup ante un quinta división. Es un placer jugar aquí. Hay que aprender de los ingleses"





Recuerdo de Roma: "Sucedió, pasa a veces, pero hay que aprender. Te caes y te levantas. Tendremos más cuidado, seguro que hemos aprendido para que no nos pase"





Luis Suárez: "Hay muchos jugadores con el perfil de Luis Suárez, que cuando los tienes son indispensables y cuando juegas contra él los odias. Tener a Luis es acojonante. Aporta goles, asistencias y carácter y es fundamental para nosotros





Precedentes ante el Manchester: "Hace muchos años de aquellas eliminatorias, no creo que influyan ahora. Es diferente volver al Camp Nou con un resultado u otro. Cinco minutos malos aquí te pueden complicar"

PAU BARRENA/GettyImages

A continuación fue el turno del entrenador.





Cómo llega el equipo: "Es el momento que es. Es buen momento porque esperamos esta competición. Hay mucho en juego. Queremos hacerlo bien en los dos partidos"





Balón parado del Manchester: "El Manchester tiene mucho más que el balón parado, vienen reforzados por su ultima eliminatoria y por su buena racha. No nos planteamos ningún objetivo a nivel de marcador pero sabemos el valor que tiene marcar fuera"





Dembélé: "Veremos como esta en en el entreno y en función de eso decidiremos. Es la ida, no es la vuelta, y no voy a correr un riesgo excesivo para que no vuelva a pasar eso"





4-4-2 con Vidal: "Lo veremos mañana.Tampoco el rival lo hará Tengo la sensación de que ambos equipos seremos fieles a nuestro estilo"

Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Juego del United: "Tienen argumentos para hacernos daño a nosotros y a cualquier equipo, por la entidad de club y por los jugadores que tiene. Tenemos que evitar que el partido se descontrole"





Lesiones del United: "En París tenía muchas más bajas y ganaron. La ilusión por ganar puede con todo"





El calendario: "Estamos acostumbrados a calendarios apretados. Hemos tenido cuatro días desde el partido contra el Atlético"





Barcelona - Manchester: "Los grandes de Europa mantienen su aureola, lo conocen los aficionados, los jugadores saben a donde van. Todos quieren tener ciclos ganadores permanentes y eso no se logra nunca. El United no ha estado últimamente en finales de Champions pero es un grande"





Cambios con Soslkjaer: "Desde el principio lo tomamos como un rival complicado. En casa tiran la presión alta y continuada, aunque también puede esperar atrás"

PAU BARRENA/GettyImages

¿Marcar o no encajar?: "Hay que combinar las dos. No puedes pensar sólo en marcar y no defender ni al revés"





Presión: "La expectativa de todos los equipos es ganar. Que te consideren favorito no es significativo para ganar. Aceptamos que haya gente que nos considere favoritos, pero las posibilidades son las mismas"





Roma: "En el momento le di bastantes vueltas, pero ahora no muchas. Hoy lo vemos más como un estímulo que como otra cosa"





Factor campo: "En octavos cuatro equipos que jugaron fuera la vuelta pasaron. El factor campo no ha influido excesivamente"

PAU BARRENA/GettyImages

Messi: "Vengo igual de tranquilo que antes. Messi es el jugador que es y entiendo a todos los rivales que piensan que pueden neutralizar a nuestros jugadores. Esperamos mucho de Leo. Él siempre aparece"





¿Decidirá el Camp Nou?: "Estas eliminatorias es difícil que se resuelvan en el primer partido. Debemos poner un remedio para que no se repitan partidos como Roma"





Respuesta en grandes partidos: "Estamos confiados y es verdad que respondimos bien en partidos grandes. Esperamos repetirlo. No es una garantía pero nos da mucha confianza"

