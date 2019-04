​La salvación de Chivas es fundamental y Tomás Boy es una buena jugada

Este miércoles la directiva de Chivas sorprendió al anunciar a Tomás Boy como su nuevo estratega por lo que resta del Torneo Clausura 2019, dándole las gracias a Alberto Coyote, un hombre que conocía las entrañas de la institución, pero con poca experiencia en la Liga MX, así que prefirieron un hombre con larga trayectoria en los banquillos.





La reacción inmediata de la afición fue de enfado, es entendible, pues una vez más los de pantalón largo habían ilusionado con traer a alguien de perfil europeo u otros nacionales que ya han ganado campeonatos como el argentino Antonio Mohamed, José Manuel de la Torre, Luis Fernando Tena, entre otros más, algo que El Jefe no ha logrado nunca, pues solamente ha llegado a una final de Liga con Monarcas Morelia, pero perdió ante Pumas.

No obstante, desde el punto de vista de su servidor, no luce descabellada la idea pues el histórico exjugador de Tigres ya demostró que como bombero es un especialista, tal como lo hizo con Atlas, e incluso lo metió hasta la Liguilla en un par de ocasiones aun cuando su primer objetivo era salvarlo del descenso, eso quiere decir, que si lleva a cabo lo mismo en el Guadalajara, las dos cosas vendrán de la mano, evitar la quema porcentual y retornar a la Fiesta Grande.





📹🇳🇱 "Me cambió la vida, a Chivas no se le puede decir que no, es el equipo más importante de México", Tomás Boy. pic.twitter.com/9YiaG1YMBR — CHIVAS (@Chivas) April 10, 2019

El exanalista de ESPN recibe el beneficio de la duda pues tiene un estilo de juego similar al de Miguel Herrera o Enrique Meza, totalmente ofensivo, además si es verdad que en el Rebaño Sagrado hay problemas de indisciplina y caras caídas, el estratega también se ha destacado por ser un gran motivador que sabe sacarle lo mejor a sus propios jugadores y colocarlos en puestos donde pueden rendir satisfactoriamente; asimismo, si es cierto que en el redil hay pocos líderes, ya tendrán uno pues salvo Jesús Molina, Jair Pereira e Isaác Brizuela, los demás tienen poca presencia para manejar al grupo debido a que en su mayoría son jóvenes.

Un punto en contra del polémico exseleccionado nacional, además de no tener ningún palmares como timonel, fue su última labor al frente de Cruz Azul donde no pudo lograr que calificaran a la fase final a pesar de haber estado tres torneos y tener jugadores de gran nivel, pero bueno, de eso no se le puede cargar toda la culpabilidad pues la malaria de La Máquina ha afectado a varios estrategas mientras otra cosa que le costará trabajo enfrentar será las críticas de los Chiva-hermanos, pues se ha ganado el repudio de ellos gracias a sus constantes críticas como cuando dirigía a los Zorros y decía que si Chivas descendía no pasaba nada porque grandes clubes europeos y sudamericanos ya lo habían vivido.





"Yo quise jugar en el Guadalajara hace muchos años... Es más, trajeron a Manzo en lugar de a mí. Aunque no me crean, yo quise jugar toda la vida en Chivas y nunca se me dio. Creo mucho en los mexicanos".



Tomás Boy en su presentación como nuevo DT de #Chivas pic.twitter.com/NshmZODakD — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 10, 2019





Sin embargo, esa fue su primera prueba con uno de los ‘grandes’ y cabe resaltar que si ha hecho jugar bien a los conjuntos que no son catalogados de la misma manera y con nóminas no tan poderosas, tal como los Rojinegros y La Monarquía, donde vivió sus mejores momentos siendo un continuo invitado a la Liguilla, por tal motivo, ahora que tiene una plantilla con varios jugadores destacados como El Linebacker, El Conejito, Ronaldo Cisneros, Alan Pulido, Mier, Fernando Beltrán o Raúl Gudiño, podrá trabajar de buena forma e inyectarles esa garra y sed de triunfo que no se les ha visto.

Supuestamente el trato entre Boy y Mariano Varela, director deportivo del Campeonísimo, su contrato es para los últimos cuatro enfrentamientos del certamen con el objetivo de llegar a la Fiesta Grande, sin embargo, se debe aceptar que será una tarea muy difícil y con pocas probabilidades de lograr, así que no se le podría culpar si queda eliminado pues llega en un momento tardío donde los doce puntos restantes se los jugarán ante el primero y segundo lugar de la tabla general, León y Tigres, con pocas derrotas en su haber, mientras otro será Puebla, que desde la llegada de José Luis Sánchez Solá "El Chelis" se metió en la carrera por un boleto, y finalmente, Monarcas, el rival más accesible porque ya no está en la pelea y no han podido salir de su mala racha.





"En Argentina ya se fue River, en Italia se fue Juventus y Milán por otras razones, si se va Chivas al descenso no se acaba el futbol" 🗣️



—Tomás Boy en 2014 dirigiendo al Atlas cuando Chivas luchaba por mantenerse en Primera División 😬



¿Seguirá pensando lo mismo? 🤔 pic.twitter.com/aE0Evcfo6k — SoyReferee (@SoyReferee) April 10, 2019

Otra caso preocupante es el explosivo temperamento del excapitán del Tricolor, eso podría detonar en una bomba por la manera de ser de José Luis Higuera y la familia Vergara, por lo tanto la historia podría culminar con un pleito y salida apresurada como ya ha sucedido antes con otros.

Por el bien del Equipo Más Mexicano hay que darle pulgar arriba al Jefe y esperar un buen accionar para el cierre de la fase regular para después ver si merece o no tener un proceso largo en el Apertura 2019 con la encomienda de evitar el descenso.

