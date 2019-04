Zidane, rotar y probar hasta el final

El Real Madrid no pudo pasar del empate ante el Leganés. Zidane volvió a plantear un equipo con rotaciones en Butarque. El francés apostó por Isco y Asensio en los extremos, Nacho en el centro de la defensa y lo que más sorprendió a todos, Fede Valverde acompañando a Casemiro en el pivote defensivo. El equipo no rindió a buen nivel y no propuso buen fútbol contra los pepineros. Además, comenzaron perdiendo el partido. Los blancos se libraron de la derrota gracias, una vez más, a un gol de Karim Benzema, el único que está cumpliendo una gran temporada. El mal resultado y la falta de juego ha dado paso a un debate: ¿hace bien Zidane con las rotaciones?

GABRIEL BOUYS/GettyImages





El encuentro ante el Leganés no ha sido el único que los blancos no han aprobado o que han superado de forma muy justa. Esto ha ocurrido en otros tantos partidos. El efecto Zidane se ha dinamitado y los del Santiago Bernabéu están mostrando un juego apático. Los resultados evidencias que las rotaciones no son culpables, también cayeron derrotados ante el Valencia saliendo con el supuesto once titular. Las rotaciones no son el problema del Real Madrid, de hecho incluso pueden ser la solución. El problema del conjunto blanco es que estamos en abril y no tienen ningún objetivo por el que pelear. Superar al Atlético de Madrid y ser el primer equipo de la capital de España no parece suficiente reto para los vikingos.

Ante esta falta de motivación, la mejor opción es la planteada por Zidane: introducir cambios. Los jugadores saben que no han cumplido con los objetivos, por lo que no tienen el puesto asegurado. Con las rotaciones, el técnico galo les da la oportunidad de redimirse y ganarse un puesto para la próxima campaña. Los cambios son el espejo en el que cada uno muestra su capacidad para poder seguir siendo futbolista en el Real Madrid en una temporada desastrosa. Esta igualdad de oportunidades es lo único que puede motivar a algunos futbolistas de la plantilla. Las rotaciones, además, pueden ser el escaparate para poder hacer caja por ciertos futbolistas que han bajado su valor. Zidane debe seguir con su plan, los ojos ya solo están puestos en la próxima temporada.