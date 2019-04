Gallardo explicó en qué se diferencia con Marcelo Bielsa: "El era mucho más profesional..."

Marcelo Gallardo brindó una entrevista a la Confederación Sudamericana de Fútbol y en ella tocó varios temas. Sincero y profundo como suele ser el Muñeco, habló del estilo que logró imponer en River en su ciclo que ya lleva casi cinco años, de los proyectos y las victorias, de lo que fue la conquista de la última Copa Libertadores, de su ambición para ir por más y hasta de una diferencia que lo separa de Marcelo Bielsa.

"A mí me gusta que mis equipos sepan interpretar los momentos. Me gusta que mi equipo tome la iniciativa, porque así es más corto el camino hacia la victoria. Pero también existe la otra, detectar los momentos de partido. Si a veces tenes la posibilidad de ser vos el que pone condiciones, quiero que sea de esta manera y que los futbolistas se sientan representados. Pero cuando no ponés las condiciones, porque a veces te someten los rivales, también quiero que (los jugadores) sepan resolver ese tipo de situaciones", aseguró sobre el estilo y la mentalidad con la que intenta impregnar a sus dirigidos.

Mientras se lo menciona como un candidato para la selección argentina, el Muñeco remarcó la importancia de los triunfos: "Los proyectos se respetan mientras ganás. Es así de fácil y claro. No creo que haya proyectos de 5 años que se sostengan si uno no gana. Me parece que partiendo de esa base uno entiende que para establecer proyectos tenes que sostenerte con victorias".

Pero también aclaró: "La derrota es parte de la enseñanza. Vos cuando perdés es cuando aprendés. Es el momento en el que te frustrás, te desilusionás y masticás broncas. Ese aprendizaje para mejorar se da en la derrota. Uno analiza poco la victoria".

"La mejor medicina a una buena victoria es una derrota. Ese es el antídoto. Uno no gana siempre, el que cree lo contrario es una irrealidad", agregó.

Sobre cómo se dio la histórica final ante Boca, afirmó: "La línea de tres en la ida con Boca era una buena manera de que nosotros impusiéramos condiciones a través de una posibilidad de atacar por dentro y por fuera, con los laterales avanzado. Por dentro con los atacantes y por fuera cuando no pudiésemos. Y Boca era un equipo que a nosotros nos daba esa posibilidad. Lo sorprendimos en la primera media hora. Después, la salida de Pavón los equilibró, porque armaron una linea de cuatro en el medio. Pero la iniciativa la tuvimos hasta ese efecto sorpresa".

JUAN MABROMATA/GettyImages

Y esto dijo sobre la revancha: "Se dio en una situación bastante delicada. Después de haber sufrido esa 'desfocalización' ir a España, al Bernabéu, donde no conocíamos el terreno y había mucha tensión, no hubo precisión o calidad pases. Eso no nos permitió avanzar en la primera mitad. Después los nervios fueron diluyendo y el equipo tomó las riendas del partido. Así, con ese juego que veníamos haciendo, nos sentimos mas cómodo".

También hubo tiempo para una comparación con Marcelo Bielsa, sobre todo en su forma de tratar con los jugadores: "En el caso de Bielsa, él era mucho más profesional. A mí me gusta -no ser amigo del futbolista- pero saber qué le pasa y qué siente. Yo no recuerdo a Marcelo teniendo un vínculo afectivo. Él era mucho más profesional. Es una forma de gestionar y creo que hay otras que son muy válidas".





Más frases de Gallardo:





"Me voy adaptando a los momentos y no me quedo en ese estado de conformismo, no me gusta medir el éxito y la felicidad del éxito como algo que se establece y no se va . Me parece que es justo que uno se vaya desarrollando y que tenga nuevos desafíos para volverse a sentir normal".

"Valoro mucho las relaciones humanas, lo fuertes lazos que se generan a través de una convivencia. Hay que entender que el entrenador exige a sus jugadores y en eso hay una línea delgada en donde tenés que encontrar respuestas del otro lado, que te interpreten y que se respete la imagen del entrenador como profesional y humana".

"Es muy fácil (encontrar estímulo). Yo represento a una institución que tiene mucho prestigio y demanda permanentemente. El hecho de estar en el lugar que estoy, me estimula para seguir evolucionando como profesional".

"Una de las cosas que no podés negociar es la verdad. Por mas dura que sea, tiene que haber una verdad sobre la mesa siempre. Después hay cuestiones que tienen que ver con el manejo del grupo y de cómo lidiar con personalidades distintas. Pero siempre con la verdad".

"Yo era un clásico jugador de cualidades técnicas con visión de juego. Pero yo sabía que tenía que correr. No podía quedarme con eso, con la capacidad técnica. Si no corría era imposible que jugara. Y hoy el fútbol es eso. Saber interpretar y ser bueno físicamente"

"Hay otras cosas fuera del fútbol. Como la familia. El tiempo pasa demasiado rápido en esta profesión, nuestros hijos crecen y no te das cuenta. Los pequeños momentos son los que disfrutás con los tuyos, con amigos, hijos y familia"