Prince Boateng: "Me dijeron Barcelona y pensé que era el Espanyol"

Kevin Prince Boateng llegó el pasado mercado de invierno al FC Barcelona de forma inesperada, tanto para la afición blaugrana como para él mismo según ha reconocido en una reciente entrevista para la plataforma DAZN Alemania, que ha sido recogida por Sport.





Aitor Alcalde/GettyImages

En la misma, el alemán reconoció que la oferta del Barça fue una sorpresa. Según confesó, Boateng ya estaba sobre aviso sobre el interés de un club importante. "Me llamó un día (su agente) y me dijo: “Tienes que jugar bien ante el Inter, alguien te está mirando. Pero no me dijo quien miraba". Posteriormente añadió: “Bajo presión es cuando juego mejor. Fui el mejor jugador del campo".





Después del partido, Boateng afirmó que su agente fue a verle y le dijo "¡Nos vamos a Barcelona! Yo pensaba que se refería al Espanyol, pero dijo: 'no, los mejores'. Fue increíble. No lo podía creer hasta que el director deportivo me llamó”, continuó el delantero azulgrana.

Boateng, que apenas ha disputado tres encuentros con la camiseta del Barça - 2 en Liga y 1 en Copa - sabía que ocuparía el rol de suplente y a ello se refirió en la entrevista. "Desde el principio sabía que sería suplente, que entraría cuando Suárez estuviera cansado. Últimamente no he estado en el equipo porque todo el mundo estaba en forma. Entiendo eso".





Sin embargo, manifestó que no estaba conforme con la situación. "No estoy satisfecho, si así fuese dejaría de jugar. Al principio la situación me molestaba porque pensé que podía encajar. Pero no me puedo quejar".

Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

También habló de Messi, al que calificó como 'El Rey', el mejor jugador del mundo. "Cuando juegas contra Messi ves que es fuerte, cuando juegas con él a diario ves lo increíble que es. Si estamos 1-0 perdiendo él se enfada, marca tres goles y ganamos fácil".