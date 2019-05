El aficionado agredido por Neymar denunció varios sucesos de acoso

El futbolista del París Saint-Germain podría ser castigado con hasta ocho partidos se sanción tras su agresión a un aficionado cuando el equipo se disponía a recoger su premio como subcampeón de la Copa de Francia. En los vídeos publicados, que se hicieron virales en las redes sociales, se ve como Neymar propina un manotazo a un hombre que insultaba a sus compañeros, y a él, mientras subían la escalera del estadio.

Nelson, que es como se llama este aficionado, fue entrevistado por el diario francés L'Equipe tras sufrir varios episodios de acoso. "¿Por qué rompe su silencio?" le preguntaron, y él se explayó en su respuesta: "Para responder a todos aquellos que me acusaron de querer ganar dinero con toda esta historia. No pedí ni un céntimo, ni oficial ni oficiosamente. Si realmente hubiera querido aprovechar este caso, habría presentado una denuncia de inmediato. No lo hice. A la única persona a la que decidí demandar fue el columnista Pierre Ménès por los comentarios que hizo sobre mí. No acepto que pueda ensuciarme para defender los intereses de un jugador o un club. Ni yo ni mi abogado se han comunicado con PSG o Neymar. No estoy a la venta. Cualquier compensación no me llenará de felicidad. ¿Qué podría hacer este dinero por mí si pierdo mi honor?"









A partir de ahí, el seguidor comentó que había sufrido algunas reacciones de carácter violento hacia él a raíz de los comentarios de Pierre Ménes: "¿Tengo que ser linchado frente a mi casa para que entienda la gravedad de lo que dijo cuando me llamó estafador y dijo que todo lo hago por dinero? En el extranjero y especialmente en Brasil, los medios de comunicación condenaron la reacción de Neymar. No mis palabras. Hoy, vivo un acoso. Algunos incluso llegaron a intentar hacer creer que había hecho comentarios racistas contra Kurzawa... Es falso, pero ¿quién hizo eso? ¿Por qué?".





Unos sucesos que comenzaron como meros reproches e insultos y han terminado con la dirección de Nelson publicada en las redes sociales, lo que ha llevado a varias personas a acudir hasta la puerta de su casa para acosarle: Va demasiado lejos. Soy una persona que ama la vida, salgo. Desde hace una semana, no he salido de mi casa. Y si necesito que salir, ya no lo hago solo. El jueves cuatro personas pasaron y me amenazaron diciendo: "La próxima vez que toques a Neymar, verás lo que te haremos".





PASCAL GUYOT/GettyImages





Nelson reconoce que se arrepiente de lo que dijo pero se excusa en que son cosas que suceden en el campo de fútbol: "Claro que me arrepiento de las palabras que dije, pero no fueron una provocación. Entre los aficionados, nos reímos, nos picamos, nos divertimos. Así es como sucede. Dentro y fuera del estadio. Ahora, por supuesto, lamento mis palabras a los señores Verratti y Buffon". Sin embargo, no se corta al añadir que "Neymar no debería haber reaccionado así. El es un profesional. Está acostumbrado. Es parte del trabajo, ¿verdad?".





Finalmente Nelson pide tener la oportunidad de reunirse con Neymar para arreglar las cosas y que su pesadilla finalice: "Sólo pido reunirme con él para que podamos arreglar las cosas, pedir disculpas y salir con un buen apretón de manos. ¿Te imaginas si fuera yo quien le hubiera golpeado? ¿Te imaginas lo que me hubiera pasado? Yo, quiero caminar por la calle sin cruzarme con los ultras del PSG o poder llevar a mis padres a la Torre Eiffel sin ser asaltado".