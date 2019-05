La rueda de prensa de Zidane: "Pido a la gente que nos apoye"

En el mediodía de hoy, Zidane ha dado la rueda de prensa previa al encuentro entre el Real Madrid y el Villarreal. El Real Madrid afronta el partido con bastantes dudas tras la derrota por 1 a 0 en vallecas y tras la mala temporada en general. Zinedine Zidane habló sobre diversos temas, dando ánimos a Casillas, Bale, Pogba, Vinícius y el partido de mañana, entre otros.

Sobre Iker Casillas y sus problemas de corazón, aprovechó para animarle diciendo que "Le mande un mensaje y está animado, Le mandamos muchas fuerza desde aquí. Está mejor. Ahora tiene que estar tranquilo, recuperar bien y pensar en descansar. Lo he visto animado"

Sobre el partido de mañana en el Bernabéu dijo que "Queremos ganar en el Bernabéu. Queremos hacer otro partido, jugar en el Bernabéu y que la afición este con los jugadores. Ha sido una temporada complicada, pero queremos hacer un buen partido".

Cuando fue preguntado por Bale, aseguró que "Estoy aquí. Soy el entrenador y tengo que tomar decisiones. Él tiene que entrenar, pensar en jugar. Lo único que no puedo hacer es contestar por ellos. Saben donde están, la responsabilidad que tienen y ya está. Luego yo haré el equipo y veremos que hacemos mañana. Yo espero lo mejor de todos los jugadores y de Bale también. No pretendo más. Entrenamos toda la semana para eso". Sobre Bale también dijo que "No lo veo de lateral izquierdo".

En cuanto a qué ocurrirá de aquí a final de temporada, alegó que "Faltan tres partidos, Estoy bien. El otro día estaba enfadado, como todos. Ellos no lo viven bien. A veces no sale nada y así fue. Lo bueno es que la temporada tenemos un partido para demostrar que estamos bien. Nadie nos quitará las ganas de jugar al fútbol. Van a haber cambios pero muchos se van a quedar. Pido a la gente que nos apoye. Nosotros intentaremos sacar algo bueno".

Como no podía ser de otro modo, también habló sobre Pogba y su posible fichaje; "Yo dije que era bueno. Me puedes preguntar de otro jugador y te diré lo mismo. A Pogba lo conozco. No me voy a meter en eso ahora. Si me preguntáis, te diré que Pogba es del Manchester United. Al final de temporada veremos qué pasa. Yo nunca dije que íbamos a traer a Pogba. Y no lo diré hasta que no esté hecho"

Fue preguntado por el estado de Vinícius y el jugador, y dijo que "No me ha sorprendido nada de él. Está mejor y listo para entrar en la convocatoria. Necesitaba las dos semanas. Está mejor fisicamente. Era el tiempo previsto y necesario para él. Vinícius puede ser mi hijo. Es muy bueno, es un jugador importante en este equipo de cara al futuro. Tiene 18 años, pero no tienes que esperar. Se merece estar aquí. Lo único es que con él, que estaba lesionado, hay que ir tranquilo. Veremos que hacemos con él hasta final de temporada y el próximo año"

También se refirió a la pretemporada que viene, y apostilló que "No sé si van a haber cambios o cuando se harán. Tenemos tiempo para trabajar. No hay competición y los jugadores después de los partidos de selección y de la Copa América, tendremos tiempo para preparar la temporada hasta el 31 de agosto puede pasar de todo en cuanto fichajes"

Entrando más al partido de mañana, dijo que "No fallamos en Getafe. Solo faltó el gol. En Vallecas, no. Por mucho que quiera ser optimista, no me gustó el equipo. Han pasado seis días y tenemos un partido, Tenemos la camiseta del Madrid, el escudo. Tenemos una responsabilidad. Yo soy el primero en decir que deeb ser un buen partido para jugar. Si entramos en el campo a disfrutar y demostrar que soy bueno tienes muchas opciones de ganar el partido. Espero ganar los tres últimos encuentros que quedan. Es lo que yo quiero y lo que quieren los jugadores. Sabemos que hay equipos que se juegan mucho, que será complicado, pero hay que entrenar bien, tener confianza...Ahora mi energía está centrada en ganar los tres partidos que quedan. Mañana tenemos una oportunidad para cambiar"El Villarreal se juega mucho. El otro día ya nos pasó. Se juega la permanencia. Vendrá motivado para hacer un buen partido. Tenemos que estar preparados. Los adversarios quieren hacer algo siempre contra el Real Madrid, más cuando se juegan algo. Tienen mucha calidad. Tenemos que sacar un buen partido".

Para cerrar, habló sobre la final de Champions en Madrid, en el Wanda, diciendo que "Madrid es una ciudad que ha evolucionado constantemente. Ha organizado grandes eventos y es fabulosa. Invito a disfrutarla. Es una ciudad agradable para vivir y celebrar eventos deportivos es normal y muy bueno para nosotros"