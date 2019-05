Diego Godín anunció que se va del Atlético de Madrid

Se va... Diego Godín ha anunciado que deja el Atlético de Madrid después de nueve años en el club. El central uruguayo, visible emocionado, se despidió de la que el considera su casa entre lágrimas, acompañado de todo el cuerpo técnico y de varios de los integrantes de la primera plantilla, así como el presidente de la entidad Enrique Cerezo.

Los motivos de su salida: "Soy el capitán, llevo muchos años aquí y hemos tenido contactos para renovar pero no hubo acuerdo. Se acaba un ciclo, el más bonito de mi vida. Estoy orgullo de esta etapa, de formar de esta etapa tan bonita. Estoy agradecido con todos desde que llegué y hasta que me vaya".





Sus sentimientos: "Tengo dolor por despedirme, pero con la cabeza alta de saber que me he entregado. Me voy con el orgullo y la tranquilidad al máximo. Es publico que he tenido ofertas, me quedé porque lo sentí y lo repetiría. Soy un hincha más de este equipo y para mi hay que respetar al club y que siga creciendo para levantar títulos. Esta camiseta ha sido y es mi vida".

Oferta del Manchester United: "El año pasado decidí quedarme, fue mi decisión y no me arrepiento. No ha cambiado nada respecto al año pasado, lo primero ha sido el equipo y mis compañeros. He intentado seguir en el club, pero no se ha llegado a un acuerdo y por eso estoy aquí, para despedirme".

Se esperaba Godín este desenlace: "Es parte de la vida, siempre hay cambios, algunos duros, y eso es lo que te hace crecer, madurar y ver la vida de otro modo. No me arrepiento de nada. Me gustaría jugar hasta los 40 años aquí, pero eso es imposible. Me despido de una etapa espectacular, como un hincha más. Seguiré animando al equipo".

La opinión de su gente: "Mucha gente me dijo que me quedara, lo hablé con mi señora, con mis padres que han sido mis consejeros (se emociona).... para mi son todo. Todas las decisiones las hago con ellos, con Sofía, con mi hermana y mis amigos".

Cariño del club: "El Atlético es demasiado grande, tiene miles de aficionados. En la calle, en los entrenamientos, la gente se hace sentir y me dan su cariño. Cuando era niño, soñaba con jugar al fútbol, llegar a Europa, pero no hay nada más lindo que entrar a un estadio y que la gente coree tu nombre. No hay premio ni cosa más linda que eso y es lo que he sentido en este club".