La espectacular anécdota de Fabián Vargas con Leo Messi que se viralizó en las redes sociales

. . Para los que me preguntan sobre la anécdota con @leomessi y las camisetas para la subasta de #darporcolombia liderada por @isabella.santodomingo ... . SI, SI fue verdad ... . Hablando de Messi y sus 600 goles me preguntaron cómo era enfrentarlo y marcarlo tanto en la selección como cuando yo jugaba en el Almería ... además de alguna anécdota con el. . . Lio tiene una potencia impresionante cuando se frena y vuelve a arrancar en la misma velocidad en la que venía. Eso es algo que te deja desarmado. Es un jugador con una calidad y aptitudes únicas con el balón, es un jugador tocado por una varita, es de esos que nacen cada tanto para marcar una época en el fútbol, Messi es único y muy difícil de marcar! . . En 2010 me había comprometido a darle mi camiseta a unos amigos para que fuera una de las prendas a subastar, en esa bonita iniciativa que tuvieron y pudieran reunir fondos en beneficio de los damnificados de las inundaciones que hubo por esa época en Colombia. Sin embargo, aprovechando el partido que teníamos esa semana contra el Barcelona, cuando salimos a calentar me le acerqué a Lio y le conté lo que estaba pasando en mi país y la idea que se tenia, le pedí si me podría ayudar a conseguir la camisa de Iniesta, Xavi y por supuesto la suya, sabía que tendrían mucho más valor por lo que significaban. Al finalizar el partido y tras haber perdido por un marcador muy abultado, salí de la cancha tan enojado y triste que me olvidé del tema. Pero mi sorpresa fue cuando viene el utilero del equipo pálido, nervioso y tartamudeando y me dice que LEO MESSI estaba en la puerta del vestuario preguntando por mi. Salí, estaba parado con una bolsita y me dijo : "Mirá, estas son las camisetas que te pude recolectar". Para sorpresa mía además de su camiseta estaban las de Xavi, Iniesta, Dani Alves, Piqué, Puyol, Mascherano y Pinto... Nunca se me olvidará ese gesto. . Por eso siempre le deseo que siga ganando todo lo que juegue y rompiendo todos los récords, mis respetos y admiración por siempre para Lio #FV6