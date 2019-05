Ronaldo: “Nadie me defendió cuando me llamaban gordo”

Ronaldo está de celebración. El delantero, ex de FC Barcelona y Real Madrid, se hizo a principio de temporadas con la mayoría accionarial del Real Valladolid. Con él al mando, los pucelanos han conseguido salvarse en la penúltima jornada, gracias a su victoria contra el Rayo Vallecano. El exfutbolista concedió una entrevista a Financial Times en la que habló de su papel como inversionista en la actualidad y, como no, de su pasado como uno de los mejores delanteros del mundo.

Catherine Ivill/GettyImages





Ronaldo no tuvo miedos a entrar en polémicas cuando analizó su pasado y los insultos que recibía sobre su sobrepeso. De hecho, el brasileño afirmó que “hay movilizaciones para muchas cosas: si eres negro, si eres gay… Sin embargo, yo no recuerdo que nadie me defendiera cuando me decían gordo”. De todos modos, terminó la frase asegurando que no le importaba el asunto. También bromeó sobre su descendencia al explicar que se hizo “la vasectomía, pero congelé suficiente esperma para formar un equipo de fútbol si quisiera mi pareja”.

La entrevista no solo estuvo enfocada hacia temas sensacionalistas ni hacia el pasado, del que también habló asegurando que no durmió la noche de antes de ganar el Mundial por miedo a que le diera un ataque como el del Mundial de Francia. El ahora presidente del Valladolid quiso ensalzar sus virtudes en el puesto y lo explicó en base a que “tengo algo que el resto no tiene… yo he jugado a fútbol y sé qué es lo que piensan los jugadores. Sé lo que quieren y lo que necesitan”.