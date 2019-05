El día que Joan Gaspart se metió en un bar de ultras del Real Madrid después de un Clásico

El que fuera presidente del FC Barcelona concedió una entrevista para Ídolos donde repasó alguna de las anécdotas más curiosas que vivió durante su etapa como dirigente en el conjunto azulgrana.





El expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, concedió una entrevista para el canal de Youtube Ídolos en la que relató algunas de sus anécdotas como presidente y vicepresidente del club azulgrana, y una de las que más comentarios ha levantado tuvo lugar con los ultras del Real Madrid.





Después de un Clásico en el Santiago Bernabéu que había terminado en empate, el que fuera presidente del Barcelona se metió por error en el bar donde se reunían los aficionados más radicales del conjunto blanco después de cada partido: "Un día, después de empatar en Madrid, me metí en un bar a pedir una cerveza y el bar se quedó en silencio, como si fuera un funeral. Me acerqué a la barra y vino un chico y me dijo que si venía a provocar, que ese era el lugar donde se encontraban los ultras del Real Madrid", comenzó diciendo Gaspart.





"Usted es el hombre más odiado que hay, me dijo. Le dije que yo era gilipollas, pero que no tanto como para meterme en la boca del lobo. El chaval le dijo a sus compañeros que yo era un cabronazo y que odiaba al Real Madrid, pero que era igual que ellos aunque al revés. 'No digo que sea nuestro colega, pero un mínimo de respeto, que se tome la cerveza y que se marche', dijo".

"Me bebí la cerveza y me acompañó a la puerta, donde me dio un consejo en el que tenía mucha razón. Me dijo, 'márchese caminando y no se le ocurra correr porque si corre, vamos a salir todos persiguiéndole y ya no respondo de lo que pueda pasar'. No se preocupe que si usted no corre, no se moverán. Esto dice algo a favor de los ultras del Madrid. Lo que me salvó es que ellos mismos reconocieron que el mismo odio deportivo que le tengo al Real Madrid lo tienen ellos al Barcelona", concluyó el mítico dirigente blaugrana.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!