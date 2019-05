La emotiva carta de un aficionado luego de sacarse una foto con Messi

View this post on Instagram

15/05/2019 un día inolvidable para una persona que cree en un deportista. Si sos AntiMessi espero que ni si quiera estés leyendo esto. Hoy cumplí uno de mis grandes sueños , hoy conocí a Lionel Andres Messi, tuve la fortuna de sacarme una foto con él y llevarme un regalo a casa que va a ser lo más simbólico e histórico que puedo llegar a tener relacionado al deporte . El momento deseado llegó en Casteldefels alrededor de las 9am, veo a este enano gigante con su pantalón medio extraño cruzando la calle y acercándose hacia donde estaba parado yo (sabia que él iba a pasar por ahí GRACIAS A MI AMIGO @elpibeplay ), el corazón me latía a más de 8 pulsaciones por segundo, la garganta seca y la voz media extraña cuando me dije -ahí viene La Pulga, siiii es Messi !!!!!!. Acto seguido con mucho respeto le pido sacarme una foto con él, pidiéndole disculpas primero si estaba invadiendo su espacio privado; con una sonrisa en la cara me dice que sí y que no me preocupara, que no era molestia, luego firmó la remera y me pregunta si era Cordobés? a lo que le contesté también como pregunta si tanto se me notaba, con risa y ojos vidriosos . Y una carcajada sublime y HUMILDE me dice - si jaja. Luego le volví a agradecer y reitero mis disculpas por molestarlo. Con una sonrisa me dice no te preocupes, CUÍDATE , abrazo, mano bien dada y a casa . Fueron aproximadamente 60 segundos, pero que los sentí como una eternidad; obviamente después se me cayeron las lágrimas de emoción. Conocí al mejor jugador de TODOS LOS TIEMPOS (a criterio mío, no para generar debate) . Hoy cumplí un sueño de muchos y que pocos entenderán . Hoy conocí a Messi , hoy soy el tipo más feliz del universo . Te amo pulga , gracias por ser Argentino ❤🇦🇷 Pd: mi cara de no sé si estoy soñando o estoy vivo 😁. Sin duda es la mejor foto que tengo en mis 24 años . Eternamente agradecido @leomessi