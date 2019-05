Bale se revela: "Si quieren que me vaya, que me paguen 17 millones por año de contrato"

El futuro de Gareth Bale parece lejos del Santiago Bernabéu, de acuerdo con las últimas decisiones de Zinedine Zidane que lo han mantenido sin jugar un solo minuto en los últimos tres partidos ligueros. Sin embargo, el galés parece que no pondrá fácil su salida. Según ha informado Fernando Burgos en Radioestadio, el '11' se agarra a sus tres años de contrato y su elevado sueldo para quedarse.

🧨Cuenta Fernando Burgos una frase de BALE en el vestuario del @realmadrid



"Tengo 3 años de contrato. Si quieren que me vaya que me paguen 17 millones netos por temporada. Y si no aquí me quedo. Y si tengo que jugar al golf, juego" pic.twitter.com/p52RoyNu7C — Radioestadio (@Radioestadio) May 19, 2019





Tal y como ha contado el citado medio, el extremo de 29 años quiere seguir en el Real Madrid, pese a que parece no contar con la confianza del técnico francés, que en los últimos tres partidos le ha mantenido dos en la grada y otro en el banquillo. "Tengo 3 años de contrato. Si quieren que me vaya que me paguen 17 millones netos por temporada. Y si no aquí me quedo. Y si tengo que jugar al golf, juego", habría revelado Bale en el vestuario blanco

Tras seis temporadas en el conjunto blanco, el galés no está dispuesto a abandonar el club, pese a que esta temporada su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado para un jugador de su valía. Catorce goles y seis asistencias pero pasando desapercibido en numerosos encuentros. Sin embargo, el hecho de que exista un contrato en vigor y su alta ficha, inadmisible para la mayoría de equipos, le atan al club blanco.

Denis Doyle/GettyImages

Zinedine Zidane ya le ha mandado un mensaje muy claro. Después de estar dos partidos en la grada, el francés no alineó al galés en el que ha podía ser su último encuentro en el Santiago Bernabéu de un jugador fundamental en las últimas cuatro Champions Leagues conquistadas por los blancos. La afición ya ha mostrado su malestar y ha pitado al galés en algunas acciones durante la presente temporada.

Zidane, preguntado por las últimas decisiones tomadas respecto a Bale, fue muy claro en su postura. "No sé lo que va a pasar. He contado con otros. La situación es así. Han entrado otros. La respuesta es que han entrado otros. Nada más. No he dejado que juegue hoy, es verdad, pero no sabemos qué va a pasar", aclaró el francés, que ya empieza a dar pistas sobre lo que ocurrirá en el futuro.

Denis Doyle/GettyImages

"Yo soy el que está aquí día a día y tomo las decisiones y cuando hay algo que no me gusta o no me cuadra... Ha logrado muchas cosas aquí, pero no vivimos del pasado. Es el presente y en base a eso tomo las decisiones", sentenció con rotundidad Zidane, que ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de decidir.