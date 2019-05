La razón por la que Diego Maradona pidió que nadie vea la nueva película sobre su vida

La flamante película sobre Diego Armando Maradona se presentó ayer en el festival de Cannes, con el objetivo de seguir difundiendo el filme que se tendrá su estreno oficial el 14 de junio en los principales cines de Europa.





Si bien el documental contó con la participación estelar del propio protagonista, que se mostró predispuesto a contar detalles de su exitosa carrera que lo ubica como uno de los mejores futbolistas de la historia, en las últimas horas el “10” sorprendió con una afirmación.

“No vayan a ver la película”, sentenció Pelusa. ¿Qué fue lo qué pasó? Al astro le molestó el título que eligió el director del filme, el inglés Asif Kapadia: "Diego Maradona: Rebelde, héroe, estafador, Dios".

“Yo juego al fútbol y me gano mi trabajo corriendo detrás de una pelota. No estafé a nadie absolutamente. Si ellos quieren ponerle eso para atraer al público, me parece que están equivocados", criticó Maradona en una entrevista brindada a Univisión.





"Depende de cómo se lea 'estafador' con 'Dios'. No me gusta, no me gusta el título y si no me gusta el título, no me va a gustar la película. No vayan", culminó Maradona, que ahora dejará con la duda a sus fanáticos que querían ver el film. ¿Le harán caso?