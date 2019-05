Messi sobre lo sucedido en Anfield: "Solo hubo un equipo en la cancha y ese fue el mayor error"

El FC Barcelona se juega mañana sábado la Copa del Rey ante el Valencia en el Benito Villamarín y, como la ocasión lo merece, Ernesto Valverde no salió solo ante los medios, sino que dos de los capitanes del equipo, Leo Messi y Gerard Piqué, le acompañaron. La presencia de los futbolistas, algo poco habitual, ensombreció al técnico en una rueda de prensa donde casi todas las preguntas fueron para el astro argentino y el central culé.





JOSEP LAGO/GettyImages

La primera, para el '10', sobre cómo se viven las horas previas al duelo: "Tranquilos, como siempre. Preparando la final como hacemos con cada partido, con la importancia que tiene por ser una final. Fue una Copa con grandes partidos y hay que darle la importancia que tiene a jugar otra final y poder ganar otro título".

La segunda, también para Leo, acerca de la eliminación en Champions League ante el Liverpool: "Fue un golpe muy duro el que recibimos tanto yo como todo el vestuario. A todos nos costó levantarnos, como se vio en los siguientes partidos a ese. El golpe fue durísimo, la verdad". Tras esto estuvo acertado al devolver la atención al partido de maña: "Esto es una final, es un título y podemos acabar el año con un doblete. Es una final y hay que ir a ganarla".

Hat-trick de Messi, ahora sobre las críticas a Valverde: "No vi mucho en los medios, pero sí que me dijeron algo de las críticas al míster. Sinceramente, creo que el míster hizo un trabajo impresionante en todo este tiempo. En la eliminación con el Liverpool no tuvo culpa prácticamente de nada. Nosotros somos culpables, sabíamos que no nos podía pasar lo mismo de Roma y nos pasó. Dimos una imagen lamentable. Te puede pasar un año, pero no dos. Todos deseábamos estar en esa final. Lo que pasó es "impermitible". El míster tendrá parte de culpa, como todos los que estamos en el vestuario, pero nosotros más".

JOSEP LAGO/GettyImages





Y sobre la continuidad del técnico: "Me gustaría que se quedara. Te puede gustar cómo jugamos o no, pero el año pasado hicimos el doblete y quedó manchado por la eliminación de Champions. Este año podemos hacer otro doblete, con otra mancha, pero una mancha mucho más grande. Si te pones a pensar, hemos perdido dos partidos en dos años. Dos derrotas que nos marcaron, pero más allá han sido años buenos".

El rosarino siguió siendo el gran protagonista pues volvía a una sala de prensa prácticamente cuatro años después. Reconoció que no piensa en la Bota de Oro porque continúa reponiéndose de "lo de Liverpool" y en ganar la final de Copa. Comentó que, por cómo lo vivió, lo sucedido en Anfield se asemejó a lo acontecido en Roma pues en la segunda mitad "sólo hubo un equipo en la cancha y ese fue el mayor error".

Messi admitió también que se piensa poco en el noveno doblete que podrían conseguir por la derrota europea, que parece haber monopolizado la mente de los blaugranas, pero "es verdad que volver a ganar un doblete es importantísimo para el club y el vestuario". “Obviamente. Eso no lo dudé nunca. También he tenido muchas decepciones con Argentina y, sin embargo, lo sigo intentando y quiero seguir intentándolo. Que caigamos en Champions no me hace pensar en dejar el Barça. Para nada", afirmó sobre su continuidad.

Y sobre sus sonadas palabras al finalizar el Trofeo Joan Gamper aseguró: "No prometí la Copa, sino hacer todo lo posible. No lo cumplimos. En Liverpool no lo hicimos. Por eso hay que pedir perdón. No por perder, sino por no competir". Tras esto los periodistas le dieron un breve respiro a Messi para preguntar a Piqué sobre si Anfield fue el peor momento de su carrera y su respuesta fue muy clara.

JOSEP LAGO/GettyImages

"Desde luego, lo de Anfield fue una de las peores experiencias como futbolista profesional. Intentamos jugar con el estilo Barça. A veces es más fácil y a veces es más difícil. No se trata sólo de lo que queramos. Ellos también juegan y a veces estás más cómodo y otras menos. El deseo siempre es seguir el estilo Barça porque es lo que aprendimos en La Masía. Hay momentos, como en Anfield, en los que no es posible tener el balón. Esa es una de las razones por las que perdimos", así de contundente se mostró el central catalán.

El foco regresó de nuevo a Messi para hablar, esta vez, sobre los cambios en la plantilla para el próximo curso: "Estamos tristes y decepcionados, pero yo no soy quien debe decidir sobre eso. Le toca a otro". Y a continuación el duelo ante el Valencia volvió a la escena: "Todos somos conscientes de que es una final y, obviamente, no ganar esta final nos dejaría muchísimo peor de como estamos ahora. Tenemos que acabar festejando un título y olvidar lo que vivimos. Buscar una solución para superar esta situación y meter la cabeza en la final".

Y Messi, ¿cómo se encuentra de su pubis?: "Estoy mejor. Es algo que vengo arrastrando desde enero, con muchos dolores, pero siempre lo tuve controlado. Hoy por hoy, creo que estoy al cien por cien". Y ¿llegará más motivado el Valencia que el Barça?: "No podemos volver a cometer ese error. A ganas y a actitud nunca debería ganarnos nadie. Mucho menos en esta situación. Vamos a salir a dar el máximo".

Para el argentino la derrota en Anfield y la derrota en un Mundial son muy diferentes: "Perder una final de un Mundial, que es el más importante de todos, es una decepción grande. Pero otra cosa es ir con un 3-0 a favor y que le den la vuelta. Son cosas muy diferentes. Ambos son golpes muy grandes. Creo que este es un poco más exagerado porque tenías un resultado a favor. No lo esperas". "Para mí fue espectacular. Ganamos LaLiga, estamos en la final de Copa... Como dije antes, creo que hicimos un gran año, quitando el partido de Anfield. Estropeó un poco el gran año que habíamos hecho", comentó sobre su primer año como capitán culé.

Y de nuevo Piqué, que debió aburrirse bastante, sobre la llegada de De Jong y el rejuvenecimiento de la plantilla: "Obviamente, los años pasan y hay muchos jugadores en la plantilla con una edad. En algún momento habrá que fichar a jóvenes y, en algún momento, los que estamos nos iremos. Más que rejuvenecer la plantilla, lo que hay que hacer es buscar talento y gente que nos ayude a ganar títulos. Creo que De Jong ha demostrado que tiene nivel para competir con los mejores. Estoy convencido de que nos puede ayudar".

Leo Messi recuperó el protagonismo para cerrar la rueda de prensa indicando que la de mañana "es una final y tenemos que tener la cabeza ahí. Vivirla y jugarla como lo que es. No pensar en nada más" y evitando opinar de Griezmann. Pero si lo hizo sobre el papel de Arturo Vidal esta temporada: "Tuvo un primer año espectacular. Nos ayudó mucho tanto como titular como saliendo desde el banquillo. Tiene una actitud muy positiva. Estamos encantados de tenerlo. Es una gran persona".

Finalmente remató hablando sobre su rival en Sevilla, el Valencia: "Es un equipo que empezó un poco irregular. Empataba muchísimo y luego ha hecho una segunda vuelta muy buena. Se han metido en Champions y semis de Europa League. Han hecho un gran año y no les hemos ganado este curso. Hay que intentar competir y adelantarnos cuanto antes para ganar el título"