Ferland Mendy: "Estoy aquí para aprender, intentar jugar el máximo número de partidos posible"

Hoy ha sido la presentación oficial de Ferland Mendy con el Real Madrid. El protocolo seguido ha sido el mismo que con Jovic, Rodrygo y Hazard. Primero una bienvenida, luego dar toques en el campo y besarse el escudo y por último la rueda de prensa. Aquí repasaremos la rueda de prensa del francés.

Primeras sensaciones: "Estoy muy contento de jugar para el mejor club del mundo y poder ponerme esta camiseta, espero ganar muchos títulos con este club".





Grave lesión con 15 años: "Me ha dado mucha ambición para llegar hasta aquí, siempre he creído en mi sueño y se ha hecho realidad. Cuando tenía 15 años me tuve que operar de la cadera, me dijeron que ya no iba a jugar al fútbol, estaba un tiempo en silla de ruedas y pasé seis o siete meses en el hospital para volver a caminar. Y ahora estoy en el Real Madrid".

Qué puede aportar al equipo: "Bueno el Real Madrid me puede dar mucho, me puede enseñar mucho sobre el fútbol, también como forma de vida. Y por que no ganar el máximo número de títulos todos juntos".

Suplencia: "Estoy aquí para aprender, intentar jugar el máximo número de partidos posible y dar el máximo rendimiento".

Rol en el equipo: "No sé si voy a ser titular o suplente, estoy aquí para jugar el máximo tiempo posible".

Presión por el precio: "No hablaría de presión. Es un acuerdo entre los dos clubes y yo intentaré dar el máximo por este club y este equipo y dar el máximo rendimiento en el campo"

Contactos con la plantilla: "No he hablado todavía con Zidane. La única persona con la que he hablado del Real Madrid es con Varane".





Competencia física con Marcelo: "No nos hemos visto sin camiseta, tendré que verle y hablar con él. Será el entrenador el que decida y luego veremos quién juega durante la temporada".





Posición: "Empecé siendo delantero, extremo. Luego baje al medio centro izquierdo y luego al lateral izquierdo. En la liga francesa defendemos mucho pero también sé lanzarme al ataque".

Así finalizó la rueda de prensa del francés, dejando claro que llega al Real Madrid para plantar cara y tener minutos y que para él es un sueño cumplido estar en un club tan grande tras su lesión de cadera.