La cantera del Real Madrid ha dejado cerca de 250 millones de euros en la última década

View this post on Instagram

🔴⚪ | #BienvenidoMarcosLlorente 😀🏧 La sonrisa de @MarcosLlorente al posar con la rojiblanca - 🔴⚪| #WelcomeMarcosLlorente 😀🏧 @MarcosLlorente with his new shirt! It looks good on you, mate! - 🔴⚪| #BienvenueMarcosLlorente 😀🏧 @MarcosLlorente… Avec son nouveau maillot! #AúpaAtleti #Atleti #Atlético #AtléticoDeMadrid