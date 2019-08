El Barcelona vence pero no convence

El FC Barcelona consiguió derrotar al Nápoles y certificar así su tercera victoria de la temporada, pero a pesar de los resultados este Barça sigue estando muy verde. No es que el equipo esté dejando malas sensaciones pero no termina de estar cuajado de cara al inicio liguero. Sin embargo eso no es algo negativo y no tienen por qué encenderse las alarmas.





El Barça vence aunque no convence, pero todavía no es tiempo de sacar conclusiones y menos si analizamos detalladamente cómo han sido los cuatro partidos que han disputado hasta ahora. Ernesto Valverde se ha tomado todos estos partidos como un experimento, ha mezclado titulares con suplentes y canteranos, y sólo en un encuentro pudo tener a todos los jugadores a su disposición. Todavía no hemos tenido la oportunidad de ver a los teóricos titulares juntos sobre el terreno de juego y la hora de ver a Griezmann, Suárez y Messi en el tridente de ataque se está haciendo de rogar.

David Ramos/GettyImages

En esta pretemporada hemos visto al Barça más resultadista e individualista de los últimos años. Su juego no enamora, y aunque los De Jong, Riqui Puig, Rakitic y compañía nos están regalando detalles de su indudable calidad, hay poca elaboración en el centro del campo.





El técnico extremeño aún no dado con la tecla que haga que el equipo tenga un juego más fluido, pero para eso son las pretemporadas y los amistosos, para probar cosas nuevas de cara al examen final. Y aunque el conjunto azulgrana no esté jugando como debería tampoco comete errores de bulto que hagan pensar que lo que se ha hecho hasta ahora sea insuficiente. No obstante, aunque el equipo no termina de carburar arriba han demostrado ser efectivos, y sin sus dos grandes goleadores. El estado en el que se encuentra el Barcelona es normal en un equipo en pretemporada en el que sus jugadores se han ido incorporando poco a poco a los entrenamientos y no han tenido la oportunidad de trabajar todos juntos.

David Ramos/GettyImages

Aún es pronto para sacar conclusiones, tanto positivas como negativas, de lo que nos puede ofrecer este equipo a lo largo de la temporada, pero los aficionados azulgranas no tienen nada que temer. Este Barcelona tiene buena pinta y una vez que Valverde pueda disponer de todos sus jugadores y empiece a engranar las piezas entonces sí que veremos al Barça que todos estamos deseando y será el momento de sacar conclusiones.

