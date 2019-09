EXCLUSIVA | ​La Tota Carbajal debate quién es el mejor entre Messi, CR7, Pelé o Maradona

Antonio Félix Carbajal Rodríguez, uno de los mejores futbolistas que ha dado México en toda su historia, El Cinco Copas, o como sus más cercanos le conocen: Don Toño. Nos concedió esta entrevista exclusiva para 90min. En esta sexta y última parte debate quién es mejor entre Pelé y Maradona, y Messi o Cristiano Ronaldo. Además nos da su perspectiva sobre el fútbol de antaño y el fútbol actual. Y nos cuenta cómo se adentró al mundo del activismo social.





PARTE 1: EXCLUSIVA | La Tota Carbajal habla sobre su infancia e inicios en el mundo del fútbol

PARTE 2: EXCLUSIVA | La Tota Carbajal se sincera y cuenta sus anécdotas como futbolista y mundialista

PARTE 3: EXCLUSIVA | La Tota Carbajal se sincera y cuenta sus anécdotas como DT

PARTE 4: EXCLUSIVA | La Tota Carbajal revela porque rechazo al Real Madrid

PARTE 5: EXCLUSIVA | La Tota Carbajal habla de su amistad con Nacho Trelles

¿Cómo se compara el fútbol de antaño con el fútbol actual?





Mucha, mucha. El aspecto físico, en ocasiones entrenabas para un partido por así decirlo, un domingo, pero no había vuelos en avión, que avión ni qué carajos. No, no, no, en camioncito. Te echabas a Monterrey, he hacíamos un día completo, pero íbamos felices, íbamos felices.

Ahora su avioncito, o no viajamos. Que bueno, es bueno, pero también que el jugador dé lo que tenga que dar. Ya suena ridículo, ya suena ridículo eso, ahora es la lana, venga la lana. Ellos así lo ven, es su manera de pensar, verdad. ¿Qué me da coraje?, si me da coraje. Ahora es difícil eso.

En esa época el fútbol era muy barato, no había los estadios que hay ahora, los asientos. Yo toda mi carrera la jugué en La Martinica, exagero si eran 9 mil gentes y con lo que cobraban en esa época terminaba el campeonato y te quedaban a deber, siempre ha habido muchos problemas a nivel clubes. ¿Tú crees que los clubes van a perder dinero? No, es un negocio. Lo que sí me da tristeza es que los clubes mexicanos tengan muy pocos jugadores mexicanos.





¿Quién es el mejor jugador mexicano de todos los tiempos?





Rafa Márquez y Hugo Sánchez.

¿Pelé o Maradona?





Pelé, en este caso quiero ser especifico. Pelé es un extraordinario jugador, se adelantó a la época. Además ayudaba a todo el mundo como no tienes idea. Cuando jugamos México contra Brasil yo ya tenía cuatro goles en contra, llegaban al área y Garrincha, con las patas así, chuecas, no sabías para donde iba a correr. Empezaban show, show y de estar aquí, se iban para allá.

¿Messi o Cristiano Ronaldo?





Yo creo que con Messi, Cristiano también es muy bueno, pero yo veo más completo a Messi. La habilidad, su fútbol, mejor que cualquiera, mano. Mucha visión, ese futbolista nace con esas facultades, para ser el mejor del mundo. Es especial, especial.

Image by Yosi Haras





¿Cómo fue que se introdujo al mundo del activismo?





Aquí había un señor que es el fundador de La Búsqueda, que dijo: “En la vida el que no vive para servir, no sirve para vivir”. Ese cuate me invitó a venir aquí a dar un partidito de fútbol, cuando llego aquí le pregunto: ¿Dónde están los niños? Ahí están son ellos. ¿Esos son los muchachos, los futbolistas? Me dice: No, son drogadictos. Y aquí me quedé.





¿Desea dar un mensaje final?





A los padres de familia, traemos hijos al mundo para que tengan una vida digna, una vida sana, preocuparse por ellos, que vallan a la escuela, que practiquen el deporte y sobre todo mucho cuidado con los dizque “amigos”.





¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!