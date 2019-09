​EXCLUSIVA | La Tota Carbajal habla de su amistad con Nacho Trelles

Antonio Félix Carbajal Rodríguez, uno de los mejores futbolistas que ha dado México en toda su historia, El Cinco Copas, o como sus más cercanos le conocen: Don Toño. Nos concedió esta entrevista exclusiva para 90min. En esta quinta parte habla acerca de su amistad con Nacho Trelles, contándonos anécdotas y aprendizajes que vivió junto a él en sus años en activo.





¿Sigue en contacto con Nacho Trelles?





Le debo mucho, fue mi entrenador. Te voy a contar una anécdota muy buena de él: Un día estaba yo de portero, verdad. Y dice tiros a gol, y tiraban los muchachos, Chava Reyes, todos los de mi época. Tiraban 50 tiros y me metían un golazo y hacían un escándalo del carajo y yo tenía un carácter explosivo, decía: “Me meten un pinche gol y hacen un escándalo del carajo”.





Entonces me dice Nacho: “Ah muy bien, muy bien. Qué bueno que me acabas de decir”. En la siguiente jugada veo que viene Nacho con un balón de fútbol americano, le digo: “Ahora me vas a hacer jugador de fútbol americano, ¿O qué?”. Me dice: “Cállate, enojado eh, y vete a la puerta”. Me avienta el primer balón y me dice: “Agárralas y luego enójate”. Aprendí, aprendí. Entrenadores como Nacho hay muy pocos, muy tranquilo para hablar.





Otra anécdota buenísima:





“Guillermo Cañedo Sr, un día, eso fue aquí en León fíjate, vino la selección estaba concentrada aquí y resulta que el señor Cañedo me llama a mí, ya en ese entonces yo era capitán de la selección, me llama y me dice: “Mira quiero que me ayudes con una cosa, acompáñame porque quiero hablar con Nacho”.





Bueno pues vamos a ver, vamos caminando paramos en un alumbrado del río que estaba a un lado de La Martinica y llega Nacho y le dice: “Tómalo por el lado que te lo quiero decir, eres el entrenador de la selección mexicana de fútbol, qué te vas a poner. Mira Nacho tu vestimenta”.





“Ah mi vestimenta: ¿Qué dice aquí? only silk, pura seda, ve el pantalón casimir, ve los zapatos, hasta los calcetines; pura lana. Y tú que traes todo Made in Mexico’. A ese nivel llegaba Nacho a ese nivel. La longevidad de vida que ha tenido mano, 103 años.





¿Sigue hablando usted con ´?





Me apena, me emociono mucho al hablar. Fíjate todavía hace un mes o mes y medio, me dice, con trabajos me pasa su hijo a su hija, me dice que si sigo con los drogos, le contesto que sí, me dice; “Sigo sin creer que no se te haya pegado nada”.

