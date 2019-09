Oveja Hernández explicó por qué prefiere a Diego Maradona antes que a Lionel Messi

View this post on Instagram

🔟🇦🇷 El Oveja Hernández se la jugó entre #Maradona y #Messi, "si tengo que elegir uno, voy a elegir a Diego" . 🗣 “Yo soy clase 63, a mí me decís Maradona y se me pone la piel de gallina. Y a Leo lo veo más como un hijo, como un hermano menor. Lo que pasa que a mí no me gusta no jugarme, es muy difícil no jugarte, entonces creo que lo hizo Maradona no lo va a superar nadie. Mejor dicho, lo que nosotros entendemos por fútbol está más vinculado a Maradona que a Messi y los números que tiene Messi creo que no los va a repetir ningún jugador en la historia del fútbol: estamos hablando de un monstruo. Pero Diego es como nuestro hermano a la edad que tengo yo, como parte de la familia. Así que si tengo que elegir uno, voy a elegir a Diego”, afirmó el Oveja en una entrevista con la CNN.