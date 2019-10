Franco Cángele recordó la semifinal de 2004: "No sabíamos si había cobrado el gol por el silencio"

En la previa de un nuevo cruce por Copa Libertadores de América entre Boca y River, los dos clubes más importantes de Argentina, un exfutbolista que formó parte de la semifinal que los enfrentó en 2004 dejó una polémica frase sobre aquella serie, como para ponerle más picante al asunto.

Se trata de Franco Cángele, quien en el Estadio Monumental tiró el centro para la posterior aparición y sentencia de Carlos Tevez, gol que abriría el camino de la clasificación a la gran final del certamen.

Boca se quedaba afuera, pero a poco del final entró Cángele y se convirtió en protagnista. https://t.co/sAwhidwjb7 — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2019

"La tiré larga y sobre la línea mandé el centro atrás. Era eso o perderla. Terminó siendo gol de Carlitos. Yo me caí para atrás y cuando me me doy vuelta para pararme veo que la pelota está pasando por encima de Lux. Fue tanto el silencio que no sabíamos si había cobrado el gol o no. El mismo silencio nos apagaba a nosotros, no escuchaba a nadie gritar el gol. No nos escuchábamos entre nosotros. Todos venían corriendo, pero el silencio nos calló a todos. Fue tremendo", remarcó el zurdo en diálogo con Infobae.

Boca @BocaJrsOficial : Franco Cángele revivió la semifinal de 2004 ante River. VIDEO pic.twitter.com/6ciW6kDE40 — Minuto Neuquén (@MinutoNeuquen) October 1, 2019

Sobre el partido de ida que se disputará esta noche, el hombre de 35 años hizo su análisis: "River no va a cambiar y no veo mal que Boca juegue como la última vez. Tal vez le agregaría algún otro nombre de buen pie. Jugarle de contra a River puede ser la mejor opción. Si le juega de igual a igual no va a aguantar la intensidad. Después en la Bombonera el planteo dependerá del primer resultado", afirmó. ¿Coincidís?