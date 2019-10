Guardiola: "Si no gano la Champions no me voy a suicidar"

La Champions es el primer objetivo del Manchester City. Los citizen ya han conseguido dos temporadas consecutivas imponer su ley en la Premier League y esta vez tienen una mirada algo más continental de la temporada: quieren asaltar Europa. La Champions League es la gran meta para el súmmum de Pep Guardiola con el club. No obstante, Pep Guardiola quita hierro al asunto. En la rueda de prensa previa al partido que disputarán esta noche contra el Dinamo de Zagreb, Guardiola ironizó declarando que “si no gano la Champions no me voy a suicidar”.

LINDSEY PARNABY/GettyImages





La Premier League se le ha complicado al Manchester City. Parece una osadía decirlo en el mes de septiembre, pero el Liverpool ya les aventaja en cinco puntos y no parece que el campeón de Europa vaya a ceder. Si el Liverpool les arrebata la corona inglesa, no quieren que sea en vano: los citizen quieren arrebatarles la europea. Todo el mundo habla de la Champions en Manchester, el único gran título que se le resiste a este gran Manchester City. Guardiola no evita hablar sobre el título, pero sí bromea con el fracaso: “Quiero ganar la Champions, pero si no la gano no voy a cambiar mi vida. No me suicidaré, lo prometo”.

“Intentaré hacerlo lo mejor posible. Creo que en mi primera rueda de prensa en Manchester, antes de mi primer partido de Champions me preguntabais lo mismo. Decíais que estoy aquí para ganar la Champions. Yo dije que vale, he hablado con el propietario y no me ha dicho nada”, declaró.