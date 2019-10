Ødegaard: "Quiero jugar en el Madrid pero estoy feliz aquí. Estaré dos años y luego veremos"

El futbolista noruego es una de las mayores sensaciones de este inicio de La Liga por sus brillantes actuaciones con la Real Sociedad. Dos goles, dos asistencias y un despliegue de juego y calidad en estas siete jornadas que han avivado los rumores de una posible vuelta al Real Madrid antes de tiempo. Sin embargo, Martin Ødegaard es el primero que está convencido de que cumplirá los dos cursos acordados con los donostiarras como ha asegurado en una entrevista para la ESPN.





El escandinavo asegura que no ha pensado si volvería o no al conjunto blanco en caso de recibir la llamada de Zidane: "Mi intención es quedarme aquí dos años y creo que eso es importante para mí". Ødegaard considera “para los jugadores jóvenes y para mí también es bueno tener algo de estabilidad. Por eso quiero quedarme aquí dos años. Este es un gran club y ojalá podamos jugar en Europa la próxima temporada. Mi intención es quedarme dos años”, después de sus dos últimas temporadas entre el Heereveen y el Vitesse.





Matthew Ashton - AMA/GettyImages





El veinteañero asegurá que “hubo muchos equipos interesados, pero para mí es importante tener la sensación de que el club realmente me quiere y de que su estilo de fútbol se adapta a mis características”. Ødegaard continuó indicando: “Este tipo de cosas son más importantes que jugar la Champions League en esta etapa de mi vida. Es más importante el entrenador, la filosofía y el proyecto. Eso fue realmente lo que me inspiro para venir aquí. Sentí que el proyecto era perfecto para mí. Sentí el club realmente me quería y me gustaba la idea de juego que tenía el entrenador. Era la combinación perfecta para mí. Parecía la opción correcta”.





El noruego, pese a su edad, se muestra muy sensato a la hora de argumentar el por qué escogió a la Real Sociedad en lugar de a otros equipos, como el Bayer Leverkusen, que también se interesaron por él. También parece tener claro tanto su presente como su futuro: “Por supuesto que quiero jugar allí, pero todavía soy joven, así que en este momento estoy feliz aquí. Estaré aquí dos años aquí y luego veremos".





Soccrates Images/GettyImages





Ødegaard habló también sobre su demarcación en el campo: “No sé cuál es mi posición favorita [...] Aquí juego como 10 o como 8 en el centro del campo. Realmente no me importa. Solo quiero jugar donde el entrenador quiera que juegue. Para mí, no es tan importante: puedo jugar en un lado, en el medio, atrás, más adelante”. Y se explaya a la hora de indicar: “Para el futuro, me veo más como un centrocampista que como un extremo. Depende del sistema. Si juegas con 4-4-2, los extremos juegan más como centrocampistas, si juegas con un 4-3-3, los extremos son más atacantes. Así que me vería como centrocampista”.





Finalmente, siguiendo la línea de la sensatez, el noruego asegura estar contento con los cuatro millones que pagó el Real Madrid por él hace cuatro años: "Me alegro de que no pagasen tanto como se paga ahora. Para mí, lo de hoy, es un poco locura. No creo que valga tanto dinero, incluso el dinero que pagaron por mí... ¡eso es demasiado! Se me hace raro y ahora el mercado se está volviendo cada vez más loco. Para ser honesto no me gusta demasiado”.