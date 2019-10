Zidane defendió a Courtois: "Él no es el único responsable ni el principal de lo que pasó"

El Real Madrid se enfrenta este fin de semana al Granada en un duro partido, en que si pierde caerá del primer puesto y bajará aún más la moral. Los de Zidane buscarán la victoria ante un Granada recién ascendido pero en un gran momento de forma. Zidane ha hablado en rueda de prensa previa a ese partido sobre diversos temas de actualidad del Madrid.

Sobre el partido en sí, dijo que "Mañana juega el primero contra el segundo, significa todo. Sabemos que está haciendo una buena temporada y queremos hacer un buen partido. Tuvimos poco tiempo para recuperar, pero estamos listos para jugar".

No podía faltar el tema de Courtois, sobre el cual se pronunció diciendo que " estaba mal ante el Brujas, estaba un poco revuelto. Puede pasar y un jugador puede jugar. Al descanso no estaba para jugar. ¿Indiscutible? Nadie lo es. Somos 25 aquí. No he dicho nunca eso. Somos 25 y voy a contar siempre con todos. Lo tengo que decir con la sonrisa, porque es la verdad. Me quieres sacar otra cosa que no tiene nada que ver".

Además habló de los pitos al belga: "¿Los pitos? Injusto o no, es lo que hay. No hay que darle más vuelta y pensar en el próximo partido. "Yo puedo hablar con los jugadores de todo, pero no he hablado con él de eso (sobre los pitos). Sabemos lo que hicimos. En la segunda parte dimos la cara y cambiamos el partido. Sabemos que será igual mañana. El rival está haciendo una buena temporada y nosotros estamos mejor que hace dos meses".

Habló sobre el debate de la portería: "Aquí siempre hay debate. Lo que yo diga o no, siempre hay debate. Tengo 25 jugadores y voy a contar con todos. La gente puede opinar de los errores, pero antes estuvimos tres partidos con la portería a cero y estaba él. Hay que mirar adelante".

En cuanto a Lucas Vázquez y los pitos, dijo que "Afecta cuando te pitan, pero hay que aceptarlo. Lucas ha hecho cosas buenas y lo han aplaudido también. Y la vida es así. Cuando pasan cosas un poco malas hay que reaccionar".

Sobre la última noticia de Bale, que llegó tarde al Bernabéu el último partido, aseguró que "Esto es dentro, se queda dentro. Teneis información que no debéis tener. Tengo que hablar con él".

Tras la lesión nueva de Marcelo y las ausencias de Mendy y Nacho, para el lateral zurdo dijo que "Militao es una alternativa para la posición de lateral zurdo. Ya ha jugado. Es una posibilidad".

TF-Images/GettyImages





"Cada partido es un examen, siempre. Sé donde estoy. Es así y no va a cambiar cuando te sientas aquí. Voy a pelear hasta el último día, porque me gusta lo que hago y me siento capaz"

"El equipo sabe perfectamente. El mensaje es cada día y cada entrenamiento, darlo todo. El fútbol nos exige mucho y sabemos que todo es importante aquí".

En cuanto a Areola "Es un gran portero, igual que Thibaut. Muy bueno. Tenemos a los dos buenos que juegan. No hay una jerarquía, pero no podemos decir que un jugador es más importante que otro. Cada jugador sabe donde está. Mis jugadores se entrenan bien y soy yo quien decide. Los jugadores deben estar preparados, por supuesto. Hay jugadores que van a jugar más, es normal, pero todo puede cambiar en cada partido. Areola se ha adaptado rápido y estoy contento por él".

Por último, cerró hablando de Courtois "Es siempre lo mismo. Lo que digo o no, lo importante es cómo se sienta él. Él no es el único responsable ni el principal de lo que pasó en los primeros 45 minutos. En los tres anteriores, ¿qué diríamos? Hay que repetir los buenos partidos. Aquí no tenemos derecho a cometer un error. Me centro en el trabajo y de dar el máximo en cada partido. Si jugamos el primero contra el segundo, significa que no lo hemos hecho tan mal".