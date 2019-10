Patricio Cucchi: "Te mentiría si digo que no me caliento, siempre quiero jugar"

El delantero argentino de Atlético Nacional, Patricio Cucchi, fue indagado por su pocas oportunidades de jugar en equipo principal, hasta ahora ha anotado dos goles, precisamente ante los rivales más importantes del conjunto verdolaga, Millonarios y Medellín.





En la previa del partido ante Junior, se refirió sobre el partido y sus posibilidades de poder jugar:

"sin duda es uno de los partidos más lindos para jugar, yo trabajo de la mejor manera y después Osorio me decidirá si me toca o no, si me toca trataré de convertir, sino me toca apoyaré como lo hice desde comienzo de torneo".

Cucchi es consciente de que esta en un equipo grande y se prepara para dar lo mejor de él en la cancha y estar a la altura del equipo, sin embargo, cuando le preguntan por sus pocos minutos, es claro en reconocer que se siente incomodo: "Te mentiría si digo que no me caliento. Si no me caliento no tendría sangre. Siempre quiero jugar".