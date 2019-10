Lodi revela las dificultades en su adaptación a Madrid: "Quería volver a Brasil"

Siempre se ha dicho que el futbolista que quiera crecer en su juego, y sobre todo en la parcela defensiva, tiene que jugar en el Atlético de Madrid para que le entrene Diego Pablo Simeone. Son ya varios los futbolistas que no contaban en sus selecciones y a los que el técnico argentino ha hecho internacionales, el último en ser añadido a esta lista es el brasileño Renan Lodi.

El lateral izquierdo ha sido llamado por Brasil para los encuentros de este parón frente a Senegal y Nigeria. Un sueño para él que llega en el que según dice es "el mejor momento de su vida", declaraciones recogidas por los compañeros de Globoesporte.com, en las que el 12 del Atlético se sincera.





En la entrevista que Lodi concede, se tocan distintos palos de su carrera y adaptación a su nueva vida. En este último aspecto deja la afirmación más impactante. El lateral asegura que sufrió bastante, y comentó con su novia la posibilidad de volver a Brasil, todo tras el veto del cuerpo técnico del club a acudir a la llamada de la Selección Sub23 de la Canarinha; "Después de un entrenamiento Simeone me preguntó cómo me sentía. Le dije que estaba triste porque mi sueño era ir a la selección brasileña. Entonces él me dijo que trabajaríamos para ir con la absoluta", comenta.

Promesa cumplida, el sufrimiento pasado se ha visto recompensado en la convocatoria con la principal, y la titularidad en el cuadro rojiblanco. "Abrí mi corazón a Simeone. Le dije todo lo que estaba sintiendo y que quería ir de cualquier forma. No me dejaron, pero yo lo entendí y continué trabajando. Y gracias a Dios ha llegado esta oportunidad ahora", pronuncia.

Un Lodi que, como dice, desde el primer momento se sintió muy arropado por todos los jugadores, en especial de dos; "Yo pensaba que por llegar de Brasil me iba a quedar un poco apartado, pero todos me acogieron muy bien. Koke, el capitán, venía siempre a hablar conmigo, y Diego Costa. No esperaba llegar y jugar. Han sido dos partidos de Champions seguidos. Todo ha sido muy rápido y ahora llega la selección también. Estoy pasando por el mejor momento de mi vida".

La carta de presentación del lateral en el Metropolitano no fue la mejor posible, expulsión frente al Getafe sobre la que comenta lo siguiente: "Estaba nervioso en el calentamiento. Después cuando empezó el partido ya fue todo normal. Como habían expulsado a un jugador del Getafe, dijeron que era para compensar. Pero todo eso ya pasó. Fue difícil. Esa primera semana fue bastante complicada. Le decía a mi novia: `Rafaela, vámonos a Brasil, no aguanto más. Vámonos a casa´.

Sobre su relación con Simeone se muestra muy agradecido al técnico, y sorprendido por cómo fue desde el primer minuto; "En la pre-temporada Simeone me llamó y me llevó a una sala. Me dijo todo lo que necesitaba mejorar. Una semana después de comenzar el campeonato me llamaron y de nuevo y me enseñaron todo lo que había evolucionado. Me dijo: `Tú vas a jugar, vas a ser titular, vas a hacer buenos partidos y vas a asumir la titularidad del equipo" Cuando me dijo eso ya estaba completamente suelto´, comenta.









Por último, Lodi habla sobre su relación con Filipe Luis. El nuevo lateral del Atlético llegó como recambio de uno de los mejores defensas del club, y afirma que "quería que Filipe se quedase", no lo hizo, y pese a no tener relación, sí hablaron antes de su llegada al club; "Le mandé un mensaje por Instagram después de firmar con el Flamengo. Le dije que tenía un cariño muy grande por él porque es uno de mis ídolos. Él me mandó un texto también. Y dijo que hay días que Simeone parece estar enfadado contigo. Ahí yo pensé cómo iba a hacer para relacionarme con alguien así. me dijo que trabajara, que voy a ser 'top', uno de los tres mejores en mi posición, dijo que iba a llegar a la selección en breve. Y sucedió".





Las plabras de un Lodi que se adaptado perfectamente al juego de Simeone y a lo que el club requiere de él. Pese a unos inicios de dudas, normales en una persona de 21 años, ya ha obtenido resultados, titular y convocado con Brasil. Son 6 años de contrato, el Atlético tiene lateral para rato.

