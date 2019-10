Ansu Fati tiene que jugar el Clásico junto a Messi y Suárez

Todavía quedan 16 días para que llegue el primer gran partido de la temporada, el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, y aunque barcelonistas y madridistas tienen que jugar antes sus respectivos duelos ante Eibar y Mallorca es inevitable que no pensemos en la cita del Camp Nou. Nada más terminar el partido entre el Barcelona y el Sevilla una pregunta comenzó a planear en el entrono azulgrana, ¿quién debe juntar junto a Leo Messi y a Luis Suárez ante el Madrid?

JOSEP LAGO/GettyImages

Ousmane Dembélé se autodescartó con su absurda expulsión, y la lógica hace pensar que Antoine Griezmann debería ser quien complete el tridente pero el francés no ha hecho grandes méritos ni ha mostrado el nivel que se espera de alguien como él. Su imagen en el banquillo sentado sobre la nevera se convirtió en viral y es un claro reflejo de la situación que está atravesando Griezmann en este arranque de temporada donde no encuentra su sitio en el equipo. Mientras que Suárez y Messi han afinado su puntería y se han puesto en forma de cara al Clásico en el francés no hay síntoma de progreso, es más, ante el Inter pudimos ver en acción al tridente pero no funcionó. Griezmann acabó siendo sustituido y en la goelada ante el Sevilla no jugó ni un minuto. Con esta situación no deberíamos sorprendernos si el atacante galo comienza el Clásico en el banquillo, y es que si hay alguien que se ha ganado a pulso un puesto en el tridente del Barcelona ese es Ansu Fati.





Al Barcelona le ha venido todo de cara. El joven extremo no sólo está teniendo un ascenso tan meteórico como imparable y ha salvado al Barça en más de un partido, sino que además finalmente no ha sido convocado para jugar el Mundial sub 17 con España y Ernesto Valverde podrá contar con él. Tan solo seis partidos han sido suficientes para que el guineanoespañol se haya metido a la afición azulgrana en el bolsillo, haya cautivado a su entrenador y hasta el mismo Leo Messi se rindió en elogios hacia él, algo que no ha hecho con Griezmann.

ANP Sport/GettyImages

A principio de temporada parecía impensable que un chico de 16 años se postule como la tercera pata del tridente por delante de Griezmann, pero la realidad es que Ansu Fati le ha adelantado a toda velocidad y se ha ganado el puesto. En estos momentos está en mejor forma que el galo. La última palabra la tendrá el entrenador pero la balanza se inclina a favor del joven de 16 años y Valverde debería apostar por él sin ninguna duda.

