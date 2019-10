Ariel Holan rompió el silencio y reveló cómo fue el apriete de 'Bebote' Álvarez por 50.000 dólares

El juicio a Pablo Álvarez, ex líder de la barrabrava de Independiente, ya está en marcha en el Tribunal Oral 5 de Lomas de Zamora. A "Bebote" se lo acusa de tentativa de extorsión al extécnico del equipo de Avellaneda Ariel Holan.





Todo ocurrió el 19 de octubre de 2017, cuando junto a sus compañeros "barras" interceptaron al DT a la salida del entrenamiento en Villa Domínico. Allí, le exigieron 50.000 dólares para financiar el viaje del grupo al Mundial de Rusia 2018. "Acá aportaron todos los técnicos que pasaron, vos no vas a ser la excepción", le dijeron.





#LomasdeZamora Mañana empieza el juicio oral contra el ex jefe de la barrabrava de Independiente,Bebote Alvarez, por extorsionar al DT Ariel Holan pidiendolé 50 mil dólares para la hinchada para viajar al mundial de Rusia.Podría recibir una pena de hasta 5 años de prisión. pic.twitter.com/hkSetZBvzX — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) October 8, 2019

Este mediodía se volvieron a encontrar, en este caso ante la jueza María del Carmen Mora y la fiscal Mariana Monti, quienes juzgarán a "Bebote" por un delito que tiene como castigo hasta cinco años de prisión.





Comienza el Juicio a #Bebote Álvarez y habrá careo con #Holan. Se escuchará a 53 testigos para establecer si el ex líder de la barra es culpable de extorsión al ex técnico del club. A menos que le den la pena máxima, el barra continuará libre. — Christian Vallejo - INFO FUTBOL 24HS (@VallejitoFutbol) October 9, 2019

La declaración de Holan fue clara y concreta: “Habíamos terminado la práctica y me subí al auto de mi colaborador, Javier Tellechea, que me iba a llevar a un restaurante donde se festejaba un cumpleaños. También venía un amigo mío, Daniel Ramos. Cuando estamos por agarrar el camino Sudeste nos interceptan las motos y un auto. Estábamos tapando el ingreso a la autopista así que le dije a Pablo que subiera al auto. Ahí me pidió 50.000 dólares para el Mundial y le conté que había hablado con quien tenía que hablar y me dijeron que no me metiera. Así que no le iba a dar plata. El se ofuscó y la discusión subió de tono. Habrán sido unos siete minutos hasta que se bajó y me dijo ‘esto ya lo vamos a arreglar’. Después se me puso un auto a la par y me gritaron ‘rescatate y tratá bien a los muchachos’ y cuando llegué al restaurante, dos que no conocía ingresaron y dieron una vuelta por donde estábamos en una actitud rara", aseguró el "Profesor".

En poco tiempo, Álvarez deberá afrontar otra causa por asociación ilícita en el Rojo, en la que también está imputado Pablo Moyano. ¿Cómo terminarán las cosas para uno de los barra bravas más peligrosos de los últimos tiempos?