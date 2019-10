Cerezo no se corta y le lanza un dardo al VAR: "Le quita la emoción al fútbol"

El presidente del Atlético de Madrid siempre se mostró muy crítico con la implementación del videoarbitraje y no se mordió la lengua cuando le volvieron a preguntar por este sistema.





El VAR ya lleva un año instalado en LaLiga y aunque cuenta con muchos adeptos y en su primer año fueron muchos los jugadores y entrenadores que alabaron su implementación todavía hay quiénes se muestran contrarios a su uso. Uno de sus mayores detractores desde el primer momento fue el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que durante la celebración de la gala de premios Corazón Azul volvió a criticar el uso del VAR.





"Yo lo dije desde el primer día, el VAR no me gusta porque le quita la emoción al fútbol. Antes teníamos un problema para mucha gente que era el árbitro y ahora tenemos dos que son el árbitro y el VAR, y probablemente tengamos un tercero que sean los operadores del VAR. Pero bueno, si la gente quiere el VAR, todos encantados con el VAR; yo no tengo ningún problema", manifestó.

Jam Media/GettyImages

Además, el mandatario rojiblanco comentó que el uso del VAR es perjudicial también para los árbitros: "No me gusta el VAR porque no me parece justo y porque desprestigia al árbitro que está arbitrando. El VAR ya lo tuvimos con las moviolas y en esa época lo que valía era lo que decía el árbitro. Si el VAR fuera un sistema exacto y concreto y que cuando hay un fuera de juego saliese una línea roja y que se viera que es fuera de juego me parecería perfecto, pero no es así", añadió.





Cerezo habló también sobre la sanción de dos partidos a Dembélé y la que recibió en su día Diego Costa de ocho: "Yo no creo en los raseros, los árbitros suelen ser justos. Pero luego los Comités de Competición... a Diego Costa le metieron ocho partidos por no sé qué y a otros por un no sé qué le echan dos", dijo.

Quality Sport Images/GettyImages

Por último, el presidente rojiblanco se pronunció sobre la salida de Antoine Griezmann en el mercado de fichajes: "Griezmann es un magnífico jugador. Es amigo mío y deseo que los directivos y los aficionados del Barcelona le traten igual que lo hicimos en el Atlético de Madrid y que sea un tío feliz", concluyó.

