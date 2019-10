Guardiola sobre Foden: “No se vende ni por 500 millones de euros”

Phil Foden es el futuro del Manchester City. Muchos rumores han sonado en torno a su figura. Medios ingleses incluso lo situaban fuera de los blue sky, afirmaban que el mediocentro estaría harto de la falta de continuidad con el equipo. Guardiola ha hablado sobre su joven perla y ha sido bastante claro: no se va ni por 500 millones de euros. En 'The Making of a Superteam', un libro que trata sobre los métodos de Pep, el entrenador asegura que Foden tiene reservado el puesto de David Silva.

El Manchester City ha perdido a varios canteranos durante los últimos años, pero la pérdida más dolorosa, sin lugar a dudas, ha sido la de Jadon Sancho. El inglés no quiso esperar a que Guardiola lo introdujera en el equipo y se marchó al Borussia Dortmund. Ahora brilla en Alemania. Guardiola no quiere otro caso Sancho con Foden: “Él es el único jugador que no puede venderse bajo ningún pretexto, el único. Ni siquiera por 500 millones de euros. Phil no va a ninguna parte porque Phil es el City”.

Guardiola tiene un objetivo claro con Foden y no lo esconde: “Sabemos quién será nuestro mago cuando Silva se vaya. No firmaremos a nadie para su puesto”. Pep parece tener bastante claro sus planes de futuro con el futbolista, recalcando el futuro… aunque el presente llame a su puerta. “Es uno de nosotros y será un jugador brillante. Una cosa está clara, Foden tiene hueco en el primer equipo. No me gusta dejarle fuera en ciertos partidos, pero debo pensar en el equipo”, recalcó.