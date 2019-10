Robert Moreno: "No es descartable que Ansu Fati juegue la Eurocopa"

Robert Moreno compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al partido de clasificación para la Eurocopa 2020 que disputará España contra Noruega, mañana a las 20:45.





Renovación: “Estamos centrados en conseguir los 30 puntos. Ahora mismo, para mí no me aporto ningún valor el hecho de que me hablen de ese tema”.

Cambios en Noruega: “Será una sorpresa porque si no lo han hecho nunca… Tanto Suecia como Noruega se han caracterizado mucho por mantener una forma de juego que les ha ayudado a mantener el nivel. Si mañana nos encontramos con alguna sorpresa trataremos de solventarlo. La principal es que si tenemos el balón nosotros van a poder dar pocas sorpresas”.

Fabián y Ceballos: “Están disponibles. Dani ha sido más precaución que lesión, tenía una sobrecarga y hemos preferido parar. En el caso de Fabián ha sido un proceso febril, ayer ya hizo el entrenamiento completo”.

Odegaard: “Por aquel entonces, Odegaard salía por la derecha y ahora es mediapunta. Los jugadores evolucionan, pero la idea global sigue siendo la misma. Les vi algunos matices diferentes ante Suecia que entiendo que los podrían utilizar contra nosotros. Trataremos que sea un partido muy parecido a aquel (la ida en Mestalla), pero con más acierto de cara a portería”. “Lo está haciendo muy bien, pero no he hecho un plan para pararle. Esto es un deporte colectivo”.

Asimilar el éxito: “Esto es muy divertido y cada semana hay algo nuevo. Estoy contento por cómo nos están saliendo las cosas. Todavía no me he visto en las de perder. Me estoy viendo bien, ojalá podamos certificar la clasificación”.

Sergio Ramos: “Es lo que define a un campeón. No he hablado con él de los Juegos Olímpicos, me he enterado porque me lo han comentado. Es algo que le define: ese afán, esa ambición… es realmente difícil cuando has ganado todo lo que ha ganado, seguir manteniendo su nivel. Lo más justo para los jugadores es que estén por dar un rendimiento válido, pero estoy seguro de que Sergio va a mantener el nivel. Cuando llegue el momento, Luis De La Fuente tendrá que decidir a quién llevar a las Olimpiadas”.

Dos delanteros: “Es una situación que nos gusta, incluso tener a tres arriba. Es necesario tener a gente que tenga gol. Además, el perfil de delanteros que nos gusta es válido para el juego asociativo. Para tener le balón, tener a jugadores como Rodrigo, Gerard o Mikel nos agrada”.

Ansu Fati: “Me gusta que esté ahí, lo tenemos en la prelista. No podemos obviar que ha roto la barrera de las edades. Me alegra que a Luis De La Fuente le gusten los jugadores que a mí me gustan”.

Ansu Fati a la Eurocopa: “No hay nada descartable y menos cuando me hablas del próximo verano. Si despunta, ¿por qué renunciar a un jugador de alto nivel? Cuando llegue el momento habrá que hacer un puzle. Todos los buenos jugadores son bienvenidos en la selección. Por supuesto que sería factible”.

Selección más abierta: “Puede que esté más abierta, no lo sé. Seguimos el criterio de ver qué hacen los jugadores. Evidentemente tenemos en cuenta el historial que hay detrás, pero estamos siendo justos. Si un jugador está a alto nivel, tiene opciones de venir. Si lo hace mejor que alguien que lleva tiempo viniendo, sería injusto no traerlo. Estoy muy contento, no sé si en Europa hay una selección tan completa".