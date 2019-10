Arturo Vidal: "Sueño con estar en la final de la Champions de Estambul"

Arturo Vidal no es un hombre que se prodigue demasiado ante los medios. Lo que tiene de buen futbolista también lo tiene de reservado, y por eso sus entrevistas son tan valiosas, por lo escasas que son. En esta ocasión, el centrocampista del Barcelona ha concedido unas palabras a Sport entre las que repasa su papel este año en el equipo, el juego del conjunto de Valverde, los rumores sobre una posible marcha a Italia o China, la Champions y los clásicos contra el Real Madrid:





Papel de revulsivo ante Inter y Sevilla: "Hay que estar preparado. Cuando uno está en el mejor equipo del mundo siempre tiene la obligación de estar preparado, atento y cuando te toca la oportunidad... salir y ayudar al equipo. Y eso es lo que me pasó. Ha sido un principio de temporada bastante difícil pero lo he tomado con calma, me he entrenado de la mejor forma y me he preparado más que nunca para hacer lo que hice en estos dos últimos partidos"

Nivel físico: "Eso es opinión del entrenador. Los de la Copa América llegamos a la pretemporada un poco más tarde y empezamos a entrenar de cero para ponernos en forma. No estuve en los últimos partidos amistosos de la selección para poder estar al 100% igual físicamente que el resto de compañeros. El resto ha sido esperar a que el entrenador decida"





TF-Images/GettyImages

Mejor partido ante el Inter: "No sé si soy yo quien cambia el signo del partido, pero me sentí muy cómodo. Cuando entro solo pienso en darlo todo, ayudar a mis compañeros y ganar.

Los elogios siempre están bien. Eso importante para mí, me siento orgulloso y más si lo dice Messi, que es el número uno"

Dudas del Barcelona y su papel en los partidos fuera de casa: "Bufff es complicado...

Muchas veces juegan futbolistas muy parecidos, pero mi función es diferente al de ellos. Yo tengo que atacar, defender, recorrer muchos metros en el campo y siempre dar el máximo. Es diferente a lo que hacen Arthur, Busquets, De Jong, Rakitic,..."

Boris Streubel/GettyImages





Problemas en los jugadores de segunda línea en el Barcelona: "Los rivales se meten muy atrás con el Barcelona. Entonces tres jugadores para ocho defensas es muy difícil. Cuando juego yo puedo atacar, meterme entre líneas y ayudar a Leo, Luis, Griezmann, Dembelé o quien juegue"

ANP Sport/GettyImages





Rotaciones de Valverde: "Ha probado a muchos jugadores y ahora ha visto cuál es el equipo que necesita para jugar. El año pasado empezamos muy bien y el final no nos gustó mucho. Esperemos seguir mejorando y al final acabar la temporada con los tres títulos."





Futuro en China o Italia: "Estoy feliz. Vine acá a triunfar, a ayudar al equipo a cumplir sus objetivos y ganar títulos. Vine a ser lo que me gusta ser, importante, como lo he hecho en toda mi carrera. Si el entrenador o el equipo me dicen que tengo que salir... encantado. Yo no tengo problema, pero creo que todavía tengo mucho por dar acá"

Ganar la Champions: "Yo lo quiero todo. Y más en el Barcelona que es un equipo que necesita lograr la Champions, ganar la Copa y la Liga de nuevo. Sé que va a ser difícil pero tenemos a los jugadores para conseguirlo. Sueño con estar en la final de Estambul y el equipo sabe que este año puede ser el nuestro."





TF-Images/GettyImages

Clásico ante el Real Madrid: "El Real Madrid es muy fuerte, ha comprado buenos jugadores. Es el rival más directo que tenemos. De todas formas, lo importante es que nosotros sigamos mejorando."





