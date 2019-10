​Los jugadores de la selección se ven muy sobrados y todavía les falta demostrar demasiado

Este viernes inició el camino de la selección mexicana en la Liga de Naciones de la CONCACAF logrando un triunfo de visita 1-5 sobre su similar de Bermudas, sin embargo, la realidad es que el marcador pudo haber sido aún más abultado, no por restarle mérito a los contrincantes, sino porque la escuadra del argentino Gerardo Martino tiene más capacidad de lo ofrecido esta noche.





Cabe aclarar que el partido fue bastante aburrido la mayoría del tiempo, debido a que los futbolistas aztecas no se encontraban en el terreno de juego, José Juan Macías no tocaba pelotas, Hirving Lozano tampoco demostró su constante búsqueda por encarar rivales, Sebastián Córdova no se acomodaba en ninguno de los dos lados, mientras Cristian Calderón no se vio tan efectivo como en el último encuentro ante Trinidad y Tobago, en pocas palabras, todos estaban teniendo un mal encuentro e incluso hasta la llegada del primer tanto la situación no cambió mucho.

La realidad es que el Tricolor jugó bastante sobrado al inicio, menospreciaron a los futbolistas de la isla pensando que no podían hacerles daño, ya que no corrieron o dejaron pasar balones, pero se equivocaron, ya que los inquietaron en algunos momentos y hasta una anotación les hicieron aplicando una estrategia poco inusual de acomodar a todos los jugadores en la línea del arquero, venciendo a Rodolfo Cota con un disparo muy fuerte.





Con eso se volvió a demostrar que la parte más endeble del combinado azteca es la defensa, pues Néstor Araujo y Carlos Salcedo volvieron a recibir una oportunidad por parte del Tata para tratar de recomponer lo hecho frente a Argentina, donde dejaron al descubierto sus debilidades y tal parece que de nada les servirá jugar en el Celta de Vigo y Tigres, respectivamente, si no vuelven a elevar su nivel cuando vistan la verde, ya que en el choque contra Panamá del próximo martes 15 de octubre será el momento de que Gerardo Arteaga, Luis Romo o Johan Vásquez aparezcan en el arranque.

De los que brindaron un buen accionar están el siempre cumplidor Uriel Antuna, con pocos reflectores pero con gran calidad, ya que cuando las cosas se volvieron desesperantes apareció dentro del área para hacer una gran jugada individual y encaminar al grupo hacia la victoria, también resaltando el buen pase de Héctor Herrera, quien dio dos asistencias y marcó su diana; del mismo modo se destaca que Macías sigue convirtiendo, algo importante ante la escasez de delanteros en el balompié azteca, pero deberá competir la titularidad en algún momento con Raúl Jiménez y Javier Hernández, que ya poseen mucha experiencia y atraviesan buen momento en Europa; y finalmente, Jorge Sánchez, el lateral derecho que da mucho proyección por dicho sector.





Cabe resaltar que el experimento del entrenador argentino al juntar a las futuras promesas de la selección y a los veteranos no está nada mal, pero quizá no deba de confiar tanto en algunos de ellos, pues el fútbol es de momentos y varios están alzando la mano para ocupar los puestos titulares sin importar quienes sean los más ‘famosos’, porque volvieron a recordar que en estos momentos no hacen falta Jiménez, Chicharito, Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Jesús Manuel Corona, Jonathan Dos Santos, entre otros más.

En estos momentos seguramente Martino ya tomó las notas que debería con ciertos jugadores y dará oportunidad a otros frente a los canaleros, pues en este choque dio ingreso a Diego Laínez, que al no sumar minutos en el Real Betis quiere ayudarlo con el Tricolor, pero no bastó con el poco tiempo que participó, además de José Iván Rodríguez, quien le llena el ojo, sin embargo, no pudo llevarlo a la Copa Oro por una lesión.





Además de ellos dos, habrá que ver lo que pueden ofrecer en el siguiente compromiso hombres de gran valor y recorrido como Jonathan González, Rodolfo Pizarro, Roberto Alvarado, Alan Mozo, Jesús Angulo, Romo, Arteaga y Vásquez.

