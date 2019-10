No se puede decir que el América no le esté haciendo honor a su historia

¿Se podría decir que el América no le está haciendo honor a su historia? La verdad es que en estos momentos no tanto, pero más que nada por las polémicas ocasionadas por su técnico Miguel Herrera, que ya se convirtió en el más expulsado de la historia de los torneos cortos y seguramente va por más, de cualquier forma, queda a la perfección en una institución que ha vivido en el ojo del huracán desde hace mucho tiempo, por todo lo que se refiere a títulos manchados, arbitrajes a favor, entre otras cosas mal.





Me duele decirlo; pero Sí: El @ClubAmerica es el equipo que más ventas y audiencia genera,es el más ganador y el más importante del fútbol mexicano.Tiene mucha historia y una gigante afición,llena estadios y provoca ratings descomunales. Felicidades por estos 103 años de vida 👏🏼. pic.twitter.com/USvggvblvR — Juan Pablo Fernández (@JuanPabloFdz) October 12, 2019





No obstante, si las Águilas no le están haciendo honor a su historia qué se puede esperar de Chivas, Cruz Azul, Pumas o Toluca, todos atraviesan peores momentos, los rojiblancos peleando por la salvación una vez más y sin poder ingresar a la Liguilla en dos años; La Máquina decepcionando a su afición torneo tras torneo sin encontrar la fórmula que les cambie la cara para poder levantar ese anhelado título de Liga MX que no logran desde hace más de 20 años; los universitarios que se mantienen irregulares y han dejado de ser protagonistas desde hace un tiempo, tanto así que apostaron por un técnico del Viejo Continente; y finalmente, los escarlatas que a finales de los 90 y principios del 2000 siempre eran candidatos al título, ahora luchan en los últimos sitios porque la directiva no ha sabido elegir futbolistas aptos para representarlos.

Por lo tanto, no se puede decir que los azulcremas no le están haciendo honor a su historia pues no han faltado a la Liguilla desde hace mucho tiempo, siempre están peleando arriba en la tabla, son pocas las veces que no están entre los ocho primeros, han ganado títulos de Liga, Copa o Concachampions en esta década de la mano del Piojo, Antonio Mohamed e Ignacio Ambriz, han comprado futbolistas que realmente han funcionado para pelear por los campeonatos como Bruno Valdez, Osvaldo Martínez, Michael Arroyo, Agustín Marchesín, Moisés Muñoz, Jesús Molina, Paolo Goltz, Roger Martínez, Jorge Sánchez, Víctor Aguilera, Guido Rodríguez, Renato Ibarra, Paul Aguilar, Cecilio Domínguez, Mateus Uribe, Oribe Peralta, Henry Martín, entre otros más.





¡DE ANIVERSARIO! 🦅 🤩



Un 1️⃣2️⃣ de octubre de 1️⃣9️⃣1️⃣6️⃣, se fundó el Club América en la Ciudad de México. 😮



1️⃣0️⃣3️⃣ años después, se convirtió en el equipo más ganador de 🇲🇽



Lo del América es__________ 👀 pic.twitter.com/NAHHo2TZi7 — Futbol Picante (@futpicante) October 12, 2019

Asimismo, su cantera también está funcionado pues simplemente dos de sus joyas ya dieron el salto en el último año como fueron Diego Laínez y Edson Álvarez, al Real Betis y Ajax de Ámsterdam, respectivamente, y en la última década también generaron otros como Raúl Jiménez, Diego Reyes, Guillermo Ochoa y Omar Govea, aparte hay otros que ya son seguidos por visores europeos como Sebastián Córdova, que tiene un gran futuro.

Lo que sí se debe reconocer es que el nivel del cuadro de Coapa en el actual Torneo Apertura 2019 no ha sido regular, tuvieron un gran inicio pero después llegó esa empatitis de un mes hasta que venció en el Clásico Nacional y luego, otra vez, no hubo victoria sino una goleada por parte del club de La Noria, lo que caló hondo en la directiva ya que tenían una paternidad sobre ellos y nunca habían recibido más de cinco goles en dicho cotejo.





LA NUEVA JOYA 💎🇲🇽



Varios equipos que buscarán llevarse a Sebastián Córdova a Europa 🤑✈https://t.co/bJW8rKC6RQ — MedioTiempo (@mediotiempo) October 8, 2019





Pareciera que las cosas se están poniendo feas en el vestidor del Nido porque continuamente mencionan algunos rumores como que el colombiano Roger no está a gusto pues desea estar en el Viejo Continente, el paraguayo Valdez ha sufrido un fuerte bajón futbolístico y hasta ha sido señalado por una de las hijas de su estratega, lo mismo con Paco Memo, que llegó con un gran cartel y pidiendo demasiadas cosas para volver a México siendo una total decepción recibiendo 15 anotaciones en ocho partidos. Del mismo modo, otros que están en la mira son Paul Aguilar, a quien incluso no convocaron para un duelo; Carlos Vargas, siempre cuestionado; La Bomba, que no marca cuando es titular pero sí lo hace entrando de cambio; Andrés Ibargüen, que es atacado constantemente por la afición; los que arrastran lesiones como Nicolás Benedetti, Nico Castillo, Giovani Dos Santos, entre otros más, siendo pocos los que destacan como Renato, Sánchez, Córdova, Guido y Federico Viñas.

Finalmente, el América sólo está pasando por un mal momento, debido a su historia puede cambiar el chip en cualquier momento ya que son un cuadro al que nunca se debe dar por muerto, sin embargo, no se sabe las consecuencias que pueda traer la sanción del Güero, además si toda la plantilla estará lista para afrontar la recta final, lo que es un hecho es que no pueden dejar ir más puntos porque todavía existen muchos clubes que están peleando por entrar a la Liguilla y la diferencia de puntos entre uno y otro es escasa.





América tendrá Gran Desventaja previo a la Liguilla



Leer: https://t.co/WJLlh32sCb pic.twitter.com/SZrDuBO2rC — Pasión Águila ❤🦅 (@pasionaguila) October 13, 2019





