Robert Moreno: "Solo contemplo ganar los tres partidos que nos quedan"

Robert Moreno compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará, mañana, a Suecia con España.

Partido contra Noruega: “Creo que debo valorar, por encima del rendimiento de los jugadores, qué hago yo. Insistimos muchos en estar ordenados, pero no en presionar. Esa parte de agresividad en la defensa es la que me pongo a mis espaldas y me culpo por no haber sido capaz de transmitirla. En los cambios me salió espíritu defensivo y no me gusta. Creo que haber sacado a alguien más ofensivo para presionar a los lanzadores nos habría salido mejor. Creo que hay que hacer autocrítica porque es la forma de crecer. Esperemos que no se repita mañana”.

Idea: “Quiero una selección con posesiones más largas, más agresiva en defensa. Hay partidos en los que el fútbol se vuelve caótico y los entrenadores tenemos poco que hacer. Son partidos como los del otro día. No os aseguro que no vuelva a haber una situación así porque el fútbol es eso: orden y caos”.





Busquets - Rodri: “Nadie es insustituible, es la única forma de tener la competencia para poder rendir”. “Me caben los dos en el once, los buenos jugadores siempre pueden jugar. El otro día había un rival con una envergadura enfrente y fue lo que decantó la entrada. Jugamos 4-3-3, pero al final es mentira. Podemos jugar con un 4-2-3-1 y que nadie se dé cuenta”.

Busquets: “Yo no tengo la percepción de que esté tan lejos de su mejor versión. Lo que sí que sé es que Busi es fuerte en lo que es fuerte: iniciando el juego y sabiendo salir por donde nadie sabe, cambiar el orden del juego y ser el primero en la presión tras pérdida. Para eso se necesita un contexto. Si nos acercamos a la identidad que le hace fuerte, tendremos al mejor Busi. Si nos alejamos, sufrirá”.

Rotaciones: “Me encantaría que todos tuviesen su oportunidad. La alineación, antes de un partido, me cambia 15 veces. Me hago mis previsiones y luego vuelvo loco al staff. Vas recibiendo información, los ves entrenar… y me cambia todo bastante”.

Sergio Ramos: “Es un jugador con 168 partidos. Aporta cosas que no aportan otros. Es uno de los mejores centrales del mundo y no contar con él es una desventaja, pero vamos a respetar al compañero que salga y lo va a intentar hacer, si no también, algo que se parezca”.

Ranking FIFA: “Cuando estemos primeros me lo creeré. Si alguien cree que los que estén delante nos va a ganar, peor para ellos. En el fútbol cada partido es diferente. Tenemos una muy buena selección que podemos ganar a cualquiera y también perder. El ranking te ubica en cuanto a victorias, pero le doy importancia relativa”.

Mejorar: “Creo que el caos se produce en el final porque al principio no se vuelven locos. La mejor forma de evitarlo es ir ganando 0-3. Nosotros también necesitamos ganar. Sabemos que con un punto estamos clasificados, pero quedar de los seis primeros de los diez grupos te garantiza ser cabeza de grupo. Solo contemplo tres victorias en lo que queda de clasificación”.

Estado mental: “Estamos con confianza y ganas de que llegue el partido para mostrar nuestra identidad y apartar fantasmas”.

Juego ofensivo: “Los equipos que tratamos de tener juego de posición, si no tiramos profundidad, somos fáciles de defender. Es algo que les insistimos. A ver si mañana somos capaces de jugar más con el balón y la profundidad”.





Ordenador: “Me inquieta el caos porque no lo puedo controlar. Cuando hay orden cubrimos nuestro ego, cuando hay caos podemos ser prescindibles. En cuanto al ordenador, soy defensor acérrimo de la tecnología. Pedimos la señal de la cámara máster de tecnología. Jesús está siguiéndolo un poco más y cuando me quiere enseñar algo lo vemos juntos”.

Petos rosas: “Es por la fundación contra el cáncer de mama. Encantados de poder colaborar en todo lo que implique ayudar contra enfermedades”.