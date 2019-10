El FC Barcelona debería centrarse más en el fútbol y mucho menos en la política

Por mucho que el Barça sea 'mes que un club' y que tenga una trascendencia que va más allá de lo deportivo en la sociedad catalana, se equivoca cuando se inmiscuye en asuntos políticos. No porque no pueda, sino porque la dimensión del club trasciende a nivel mundial y tiene aficionados en todos los rincones del planeta y no todos están conformes con la postura que ha adoptado el club.

Image by M. Navas





El Barça, que pertenece a sus socios, emitió un comunicado reaccionando a la sentencia del 'procés', reconociendo que la prisión no es la solución al problema. Puede que no lo sea, pero eso no debería ser asunto del Barça y lo que sí que es cierto es que, con este comunicado, el club entra a valorar unos hechos calificados por la más alta instancia judicial española como delito, atendiendo únicamente a una parte de sus socios, dejando de lado a los que no se posicionan a favor del proceso independentista, o simplemente no hacen caso a los asuntos políticos.

Comunicado del FC Barcelona:



"La prisión no es la solución" pic.twitter.com/s3xSOO95RX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2019





El club tiene aficionados repartidos por todo el país y la inmensa mayoría de ellos, los que residen fuera de Cataluña, no son partidarios y prefieren la permanencia de Cataluña en el Estado español. El club, con sus manifestaciones públicas - no solo el comunicado, sino también permitiendo las pancartas en el estadio o los pitidos al himno español - también hiere los sentimientos de aficionados azulgranas que no se sienten independentistas y ven como el club se politiza.

Image by M. Navas





El Barça no deja de ser una institución deportiva y lo mejor que puede hacer es dejar de meterse en asuntos políticos. La situación en Cataluña - y en España - ya está bastante crispada como para que el club se inmiscuya en estos temas y genere más debate. El deporte, sirve para unir y limar diferencias, no para separar, y el Barça ha optado por la segunda opción. Bien haría si aprendiera e hiciera como el Espanyol, que, por cierto, es una SAD y no pertenece a sus socios, sino a un empresario chino.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!