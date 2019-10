¿Alguien sabe dónde está Umtiti?

Mañana dan las recompensas de Division Rivals. También tocan las de FutChampions, pero mi nivel de vicio gamer no ha llegado todavía a conseguir los 2.000 puntos en apenas dos semanas y media. Estoy peleando por entrar en tercera porque, como os digo, no juego todo lo que EA querría y, para estos últimos partidos, estaba dándole vueltas a algún central que pudiera solucionar mi esquema defensivo. Eder Militão y Djené ya se me quedan algo cortos. Me puse a buscar en la inopia cuando descubrí a Samuel Umtiti. ¡Se me había olvidado que el francés seguía en el Barcelona!

Quality Sport Images/GettyImages





Creo que no soy el único. Una gran parte de la hinchada blaugrana, se reúna o no en el Camp Nou, también se ha olvidado del francés. Incluso puede que Ernesto Valverde se haya olvidado de él y prefiera utilizar a Lenglet o Todibo. Los únicos que sé que no se han olvidado de él son los administrativos y los que negociaron su renovación. Su salario mensual duele para un jugador que apenas pisa el terreno de juego. Vive entre terrenos y suplencias.





Umtiti se lesionó en el parón internacional de septiembre y los rumores apuntan que podría llegar a El Clásico. Podría llegar, otra cosa muy diferente es que sea utilizable. El central llegó a confesar que forzó por jugar el Mundial y todavía no se ha recuperado. Vive en un agujero marginal en el que comparte sitio con Rakitic, otra de las estrellas desaparecidas. El gran problema es que, desde fuera, parece que en este caso es el propio Umtiti el que no quiere salir. Ejemplo de Arda Turan, debe vivirse bien en el banquillo del Camp Nou.

Soccrates Images/GettyImages





Lo he terminado fichando en el FIFA y me alegro de que esto no sea el Comunio ni la Liga Fantasy de turno. Aunque me gusta ver como rinden mis pupilos. Yo, desde mi sofá, porque el Camp Nou me pilla demasiado lejos, seguiré buscándole. Espero no ser el único. Os animo a ayudarme. Preguntemos al mundo: ¿dónde está Umtiti?