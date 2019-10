Clasificación de LaLiga: Los expertos de 90min predicen la tabla final de la temporada 2019/20

El primer parón FIFA de la temporada siempre llega demasiado temprano como para sacar conclusiones claras de la nueva temporada de LaLiga, sin embargo tras el segundo la cosa cambia. Estamos ya en el tercer mes de competición en las competiciones europeas estamos en la fase crítica donde un mal partido puede dejarte fuera de la fase de grupos y (si no que se lo digan al Real Madrid).

Hemos reunidos a algunos de nuestros expertos de 90min para predecir cómo acabará la clasificación de LaLiga después de la jornada 38 allá por el mes de mayo. La tabla general ponderando todas las opiniones está al final del artículo, pero antes os dejamos cómo hemos llegado a ella y la justificación de cada uno de nuestros editores.

Sebastián: En el momento que el Griezmann pueda entender a Messi y a Suárez (y viceversa) se termina LaLiga. Es verdad que los culés no arrancaron de la mejor manera, pero nadie puede negar la soberanía del equipo y que esta plantilla, mejor que ninguna, sabe muy bien lo que es la constancia. Algún día los delanteros se van a hacer amigos y van a empezar las lluvias de goles que los hagan triunfar. Me cuesta muchísimo poner como candidato a otro equipo.

Me encantaría decir que el Atlético se va a quedar con LaLiga pero no me lo creo. Siento que los de Simeone van a tener un gran campeonato pero no van a poder ganarle al Barça y, si no le puedes ganar al candidato, no puedes ganar la liga. Ojalá esté equivocado, ya que esto significaría ver al tridente Felix-Morata-Costa en un nivel ultra agresivo (algo que sería una maravilla), pero si Simeone no ajusta la filosofía de juego no creo que esto pase.

El Real Madrid va a tener una temporada para el olvido, como el año pasado. Hazard no es Ronaldo, nunca lo será. Podrá lucirse y tener un gran año, pero no tiene pasta como para ponerse un equipo de tal talla al hombro. Zidane debería hacer retoques en el equipo y futbolistas como Jovic y Vinícius deberían afinar su puntería ya que si esto no pasa, el equipo no tiene chances de aspirar a la punta. Hazard no va a meter 50 goles en la temporada.

En la parte de abajo, Leganés, Alavés y Mallorca son los grandes favoritos al descenso mientras que el Granada va a luchar por entrar en Europa.





Brian: Real Madrid y Barcelona se recuperaron tras un mal arranque y ya lideran la clasificación, pero esta temporada el título debería quedar en manos del Atlético Madrid. Al equipo de Zidane le cuesta encontrar regularidad y los de Valverde darán prioridad a reivindicarse en Europa. El último puesto de Champions, tras las dos superpotencias, será probablemente para el Sevilla.

Respecto a los puestos de descenso, el Leganés ha empezado muy mal y difícilmente revierta la situación, mientras que Mallorca y Alavés son grandes candidatos a bajar de categoría.