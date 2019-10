El Atlético de Madrid será el único beneficiado con el cambio de fecha del Clásico

De manera excepcional, y esperemos que esta sea la última, nos han hecho unir política y deporte. Nos quieren dejar sin Clásico y parece que lo van a conseguir. LaLiga ha solicitado al Comité de competición el cambio de estadio para la disputa del FC Barcelona - Real Madrid que se tendría que disputar el próximo sábado 26 de octubre. Según informa la Cadena COPE, no se disputará en el Bernabéu, sino que se aplazará, y la fecha elegida parece ser el 18 de diciembre. Todo para evitar que esta fiesta del fútbol se convierta en escaparate de otros temas, bien.





Pero vayamos un paso más adelante, si nos paramos a pensar, ¿a quién le vendría mejor no recibir al eterno rival ya?. Recordemos que el Real Madrid marcha líder con 18 puntos, dos por encima del Barça que tiene 16. Si entramos en las dinámicas que vienen mostrando ambos equipos, los dos vienen en buena racha, 3 victorias de los de Valverde en los los últimos tres encuentros, por las dos y un empate de los de Zidane. Posibilidad de recortar, seguir igual o alejarse, esas serían las tres opciones.









La lógica nos dice que el Real Madrid debe ser el que más beneficiado puede salir de no disputar el Clásico, porque volvería a jugar en el Bernabéu la próxima jornada y el Barcelona lo volvería a hacer fuera. Aunque con una jornada de Champions entre medias no hay lógica que valga, todo se rige por las dinámicas y perder en Turquía para los de Zidane y quedar casi fuera de Champions, puede meterles de lleno en crisis. Crisis siendo líderes, de locos. De modo que puede ser que la lógica se equivoque porque si el Barcelona vence en Eibar y su partido frente al Slavia, y el Madrid cae en Estambul, por dinámica, juego y sensaciones, querrá jugarlo. La suerte que tenemos es que el fútbol no entiende de lógica, el fútbol de hecho no entiende de nada, por eso apasiona. Porque igual al que le viene mejor que no se juegue es al Atlético de Madrid que, si gana esa jornada en la que los dos buques insignia de LaLiga no juegan, se puede poner líder del campeonato. Un equipo al que le han dado palos en el parón y que se supone que no juega a nada.





Así que, ¿a quién le viene mejor que no se juegue el partido? a nadie. Absolutamente a nadie. Porque es algo que no debía haberse ni planteado. Porque es algo que surge de un campo ajeno a este deporte, y porque hay que demostrar que los que forman esto son más fuertes que esos que quieren usarlo como excusa. Esos que mandan y dirigen, los que expulsan a los ultras de los estadios por lo mismo que hacen ellos, esos no van a convertir el fútbol en lo que no es. Nos han quitado el Clásico, qué pena.