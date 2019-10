Leo Messi responde a Cristiano Ronaldo sobre "abandonar la zona de confort"

En el día de ayer, Leo Messi recibía su sexta bota de oro. Aprovechando el acto, concedió una entrevista al diario MARCA, donde repasó toda la actualidad del FC Barcelona y la suya propia. Una entrevista en la que el argentino dejó titulares interesantes, por ejemplo, reconoció que no le gusta alabarse personalmente, sino que prefiere que lo haga la gente; "Prefiero que de mí hable la gente. Sé lo que soy, lo que hice y lo que puedo dar, pero me lo guardo para mí. Luego que opine la gente. No me gusta hablar de mí mismo, sino de lo colectivo", comentaba el 10.





Frase de capitán que busca el bien colectivo. Siguiendo esta línea de director de orquesta en Can Barça, hablaba de la integración de los nuevos fichajes, en especial de De Jong; "Para él ha sido fácil adaptarse al equipo porque venía de una filosofía parecida en el Ajax. Creció con la misma idea y la misma menear de jugar. Es un jugador muy completo". El juego del Barça en entredicho, parece que el mejor fútbol pasó en la etapa de Guardiola, y sobre ella y la transformación a lo que es ahora el juego culé habla así; "La verdad es que pasó mucho tiempo desde entonces. Hay muchos jugadores nuevos, creo que sólo quedamos tres o cuatro de esa época. El equipo se fue transformando y adaptando a los futbolistas que había en cada temporada".





Una vez repasada la actualidad de su equipo, comenzaron a abordarse los temas sobre el propio Messi. Este año ha tenido varias lesiones, puede que su cuerpo le vaya pidiendo dosificarse, y sobre esto comenta que "es difícil porque uno de cabeza está bien, piensa que tiene 25 años y cree que puede seguir haciendo las mismas cosas de entonces. Pero el cuerpo manda y hay circunstancias en las que tienes que tener más cuidado que antes. Asimilarlo requiere un proceso y el prepararse de manera diferente para los entrenamientos y partidos". Un Leo que no es el mismo de hace unos años, y aunque sigue asombrando al mundo del fútbol marcando goles, sobre un cambio de posición a centrocampista opina lo siguiente; "No sé, depende de cómo vaya. Ahora ya generalmente me tiro más atrás, a recibir y estar en contacto con la pelota y con los medios. No sé qué pasará en el futuro". Messi en el medio, ¿y Messi retirado?, "Uno mismo se da cuenta de hasta cuando puede seguir. Lo iré descubriendo con el paso del tiempo. Yo mismo seré el primero en decir hasta aquí llegué y no puedo más. O me siento bien para seguir. Con los años lo iré descubriendo".





Cristiano siempre le ha recomendado que cambie de equipo en algún momento, que salga de su zona de confort, sobre ello comenta; "Cada uno busca sus objetivos y sus experiencias. Yo nunca tuve la necesidad de salir del mejor club del mundo que es el Barcelona donde disfruto de los entrenamientos, los partidos y la ciudad". La bota de oro ya es suya, ahora quiere el Balón de Oro, posiblemente uno de sus competidores sea Van Dijk, sobre el central holandés tiene clara su opinión; "Es rápido por su gran zancada y por alto es impresionante, tanto en defensa como en ataque porque marca muchos goles". Ya tiene el primer premio del año, va a por más, como siempre. Palabras de capitán y de emblema del Barcelona.

