Kubo habla de su pasado en el Barça y confiesa que su ídolo es Lionel Messi

Por mucho que Kubo fichara por el Real Madrid el pasado verano, el joven japonés no olvida su pasado azulgrana y ha confesado en una reciente entrevista a Marca algunos detalles de su paso por el Barça.

Kubo: "Para un niño de 13 años es muy duro querer jugar al fútbol y que te echen de un país, sigo sin entender aquello" https://t.co/Tmj5NVekzw — MARCA (@marca) October 18, 2019

El nipón, cedido esta temporada al Mallorca, tuvo que abandonar el club azulgrana por la sanción que la FIFA impuso al equipo. Respecto a ello, Kubo reconoció que "para un niño de 13 años es muy duro. Quieres jugar al fútbol y no sabes por qué te echan del país. De hecho, todavía ahora sigo sin saber por qué pasó. Si un niño quiere jugar al fútbol en un club bueno no veo la razón por la que no puede hacerlo, por qué no le dejan".

Durante la entrevista, confesó que su ídolo sigue siendo Messi. "Siempre ha sido Messi. No sé cuántos años tiene ahora, pero es increíble que siga marcando tantos goles. [...] En persona no le conocí, pero le pedía autógrafos en La Masía". No son pocos los que comparan a Kubo como el Messi japonés, a lo que él ha respondido lo siguiente. "Hay periodistas que me llaman así. Es un honor que te comparen con un futbolista tan grande, pero a mí todavía me falta un montón para ser como él algún día".





También habló de Ansu Fati, con quien coincidió en las categorías inferiores del Barça. "Jugamos juntos, también con Eric y otros. Yo le daba pases y él marcaba. Es muy bueno que un canterano esté jugando en el primer equipo, ya sea Ansu o Aleñá".

Image by M. Navas

Respecto a su fichaje por el Real Madrid este verano y por qué no volvió al Barça, cuando todo indicaba a ello, Kubo afirmó que “Me gustó mucho la intención del Real Madrid en el aspecto deportivo, el plan que tenían para mí durante los siguientes años, lo que pensaban para mí en el futuro. El Madrid me quiso con mucha insistencia. Eso me convenció”.

