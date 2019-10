Pavón se mostró arrepentido por irse de Boca de esa manera: "En mi cabeza tenía muchos quilombos"

El delantero, quien a mediados de 2019 se marchó del club xeneize para ser dirigido por Barros Schelotto en la MLS, fue muy autocrítico con su partida: "Duele irse de esa manera porque no me despedí. Me fui mal".





Cristian Pavón marcó 32 goles en 128 partidos con la camiseta del Club Atlético Juniors. Uno de los primeros fue ante River, en un Superclásico y para ganar allá por el Torneo de Primera División 2015. Sin embargo, la carrera del cordobés con la azul y oro fue decayendo hasta irse de la manera en que se fue.









Sin mediar muchas palabras y luego de perder la final ante el equipo de Gallardo en Madrid, Kichan le dijo adiós a Boca seis meses después: fichó para Los Angeles Galaxy de Estados Unidos, en donde Guillermo Barros Schelotto (ex DT de Boca) está al frente del equipo.





Y pese a ser compañero, entre otras figuras, de Zlatan Ibrahimovic, el argentino lamentó su salida de Boca en diálogo con ESPN: "En el último tiempo no me sentía bien e intentaba cambiar un poco de aire. Estaba como muy aturdido, la verdad que eso me jugó en contra".

Michael Janosz/ISI Photos/GettyImages

"Duele irse de esa manera porque no me despedí. Me fui mal, tendría que haber jugado el último partido en Boca, pero tomé otra decisión. Hasta el día de hoy me arrepiento, en mi cabeza tenía muchos quilombos", aseguró el atacante, quien prefirió no estar presente en lo que podría haber sido su despedida ante la hinchada.