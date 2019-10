Trippier habló sobre su relación con Diego Costa: "Es el jugador más divertido con el que he jugado"

Sin duda alguna, uno de los jugadores recién llegados al Atlético de Madrid que más rápido se ha integrado es Keiran Trippier. El lateral británico ha realizado un excelente inicio de temporada que le ha servido para volver a la selección inglesa y ganarse la titularidad de la banda derecha.

En palabras al diario Marca, Trippier reconoce que uno de los pilares fundamentales para su integración es Diego Costa. El delantero le ha hecho la vida más fácil desde su llegada al club; "Lo conocía de la Premier y es el jugador más divertido con el que he jugado. Hay un gran ambiente en el equipo, bromeándose unos a otros, aunque Costa es el más gracioso", comenta.





Una adaptación sencilla y que ha servido para que el de Lagarto ya le haya encontrado mote; "¡Puede llamarme perfectamente 10 veces al día Rooney! Esta todo el tiempo así y es para reírse...Pero es Diego, no me importa, todos lo encontramos divertido, me gusta que haga bromas a diario...También dice muchas veces que tengo estilo de boxeador, pero a mí no me parece".





Sobre nuestro país y el cambio de Inglaterra a España, comenta que "la adaptación está siendo perfecta: el tiempo es muy agradable; la comida es increíble, mejor que en Inglaterra... la gente dándome la bienvenida a mi y a mi familia, cuando me ve por Madrid me habla de mis actuaciones y me dice que lo hago bien con el Atlético. Sólo puede agradecer a todo el mundo que me haga sentir bienvenido tan rápido y que haga que mi vida familiar me sonría y sea más fácil". Diego Costa un apoyo en Madrid, y cuando supo que vendría al Atlético encontró en el Tottenham el de otro español, Fernando Llorente; "Mi amigo Fernando Llorente me dijo todo lo que debía saber para jugar en España y trato de adaptarme lo más rápido posible".

Pese a ser inglés y estar acostumbrado a otros horarios, dice que los de LaLiga no le trastocan su día a día; "En Inglaterra podías jugar partidos a las 12.00 horas y en España a las 22.00, los partidos son muy tarde, como de manera diferente y a horarios diferentes... Pero para mí fue fácil adaptarme, no hay problema".

